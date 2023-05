Κοινωνία

Πετρούπολη: Χειροπέδες σε 6 μαθητές Γυμνασίου για απόπειρα ληστείας

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Οι έξι μαθητές ηλικίας 13 και 14 ετών, επιχείρησαν να ληστέψουν τρεις 16χρονους οι οποίο όμως κατάφεραν να διαφύγουν και να ενημερώσουν τοις Αρχές.

Νέο περιστατικό βίας με πρωταγωνιστές ανήλικους, σημειώθηκε στην Πετρούπολη. Οι αστυνομικοί πέρασαν χειροπέδες σε έξι μαθητές Γυμνασίου, έπειτα από καταγγελία για απόπειρα ληστείας σε βάρος τριών συνομήλικών τους.

Όπως μετέδωσε η ΕΡΤ, οι έξι μαθητές, ηλικίας 13 και 14 ετών, φέρεται να διέπραξαν απόπειρα ληστείας σε βάρος τριών 16χρονων, λίγο πριν από τις 8 το βράδυ της Παρασκευής (19/5).

Πρόκειται για τρεις 13χρονους (ανάμεσά τους και δίδυμα αδέλφια) και τρεις 14χρονους. Σημειώνεται ότι για έναν εξ’ αυτών εκκρεμούσε αίτηση ανανέωσης της άδειας διαμονής από το υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου.

Αστυνομικές πηγές επισημαίνουν ότι η ομάδα των έξι ανηλίκων πλησίασε τους τρεις 16χρονους, τους απείλησε και τους ζήτησε τα χρήματά τους. Εκείνοι αρνήθηκαν να τα δώσουν, έτρεξαν σε κάποια κοντινή επιχείρηση, ζήτησαν βοήθεια και ενημέρωσαν τις αστυνομικές αρχές.

Στο σημείο έσπευσαν αστυνομικοί της ομάδας ΔΙΑΣ, που έπειτα από έρευνες κατάφεραν και εντόπισαν την ομάδα των έξι ανηλίκων. Τους οδήγησαν στην Υποδιεύθυνση Ασφάλειας Δυτικής Αττικής, όπου συνελήφθησαν και κατηγορούνται -μαζί με έναν ακόμη που αναζητείται- για απόπειρα ληστείας κατά συναυτουργία.

Ειδήσεις σήμερα:

Χανιά – παράσυρση παιδιού: Πέθανε το 2,5 ετών κοριτσάκι



Θεσσαλονίκη - ασέλγεια σε ανήλικη: Κακουργηματική δίωξη στον συνταξιούχο εκπαιδευτικό



Τροχαίο - Ρόδος: Νεκρός μετά από σύγκρουση γουρούνας με φορτηγό (εικόνες)