Αθλητικά

Premier League: Η Λίβερπουλ μένει εκτός Champions League

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Οι «χωριάτες» σόκαραν τους «κόκκινους» μέσα στο «Άνφιλντ» και πλέον μόνο ένα θαύμα θα τους οδηγήσει στα σαλόνια…. του Champions League της επόμενης σεζόν.

Η Άστον Βίλα εξελίχθηκε στον απόλυτο «ρυθμιστή» στην προτελευταία αγωνιστική της Premiership, αφήνοντας ουσιαστικά εκτός Champions League τη Λίβερπουλ.

Οι «Χωριάτες» πήραν ισοπαλία 1-1 στο «Άνφιλντ» και με τον τρόπο αυτό «έστειλαν» στην κορυφαία διασυλλογική διοργάνωση τη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ και τη Νιούκαστλ.

Ο Ράμσει στο 27΄ πέτυχε το γκολ των φιλοξενούμενων που λίγο νωρίτερα έχασαν πέναλτι με τον Γουάτκινς, ενώ ο Ρομπέρτο Φιρμίνο ισοφάρισε στο 90΄. Οι «κόκκινοι» ελπίζουν μόνο σε ένα θαύμα (δύο ήττες της Γιουνάιτεντ στους εναπομείναντες αγώνες της), αλλά όλα δείχνουν ότι ολοκληρώνεται μία αποτυχημένη χρονιά καθώς μένουν για πρώτη φορά εκτός Champions League από τότε που ανέλαβε την τεχνική ηγεσία ο Γιούργκεν Κλοπ (2015). Για τη Λίβερπουλ, ο Κώστας Τσιμίκας πήρε την θέση του Άντι Ρόμπερτσον στο 72΄.

Η Γιουνάιτεντ νίκησε δύσκολα 1-0 τη Μπόρνμουθ με γκολ του Κασεμίρο και ορισμένες εξαιρετικές αποκρούσεις του Ντε Χέα, ο οποίος μπορεί να έχει υποπέσει σε αρκετά λάθη εφέτος, όμως έχει κρατήσει ανέπαφη την εστία του σε 17 αγώνες.

Σεζόν-ορόσημο είναι η εφετινή για τη Νιούκαστλ η οποία επέστρεψε μετά από δέκα χρόνια στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις και μετά από 20 στους ομίλους του Champions League, όπου η τελευταία της συμμετοχή χρονολογείται από το 2002/2003.

Η Λίβερπουλ ως 5η της βαθμολογίας, θα συμβιβαστεί με μία θέση στο Europa League, την οποία διεκδικεί με αξιώσεις και η Άστον Βίλα.

Ειδήσεις σήμερα:

Εκλογές 2023: Ψήφος και με την ταυτότητα από το wallet του κινητού (βίντεο)

Θεσσαλονίκη - ασέλγεια σε ανήλικη: Κακουργηματική δίωξη στον συνταξιούχο εκπαιδευτικό



Τροχαίο - Ρόδος: Νεκρός μετά από σύγκρουση γουρούνας με φορτηγό (εικόνες)