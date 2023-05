Κόσμος

Μεξικό Σίτι - Ποποκατεπέτλ: Έκλεισε το διεθνές αεροδρόμιο λόγω της τέφρας του ηφαιστείου

Νωρίτερα αυτήν την εβδομάδα σε πολλές γειτονικές πόλεις έκλεισαν τα σχολεία για λόγους ασφαλείας, λόγω της ηφαιστειακής τέφρας.

Το διεθνές αεροδρόμιο Μπενίτο Χουάρες της Πόλης του Μεξικού διέκοψε τη λειτουργία του σήμερα λόγω της τέφρας από το ηφαίστειο Ποποκατεπέτλ, το οποίο έχει ενεργοποιηθεί εδώ και μερικές ημέρες.

«Λόγω της παρουσίας ηφαιστειακής τέφρας, το αεροδρόμιο σταμάτησε τη λειτουργία του στις 4.25. Θα σας κρατούμε ενήμερους», ανέφερε η διοίκησή του σε ανάρτηση στο Twitter.

Οι εργαζόμενοι στο αεροδρόμιο και οι υπάλληλοι των αεροπορικών εταιρειών έχουν αναλάβει να καθαρίσουν τους διαδρόμους προσγείωσης-απογείωσης των αεροσκαφών.

Το Ποποκατεπέτλ, που σημαίνει «βουνό που καπνίζει» στη γλώσσα Ναχουάτλ, απέχει περίπου 72 χιλιόμετρα νοτιοανατολικά της μεξικανικής πρωτεύουσας. Εδώ και δεκαετίες παρακολουθείται στενά από τους επιστήμονες, που συγκεντρώνουν πληροφορίες από κάμερες και αισθητήρες.

Το ηφαίστειο συνιστά κίνδυνο για τα εκατομμύρια ανθρώπους που ζουν στη γύρω περιοχή, στο ανατολικό άκρο της Πόλης του Μεξικού, που αριθμεί 22 εκατομμύρια κατοίκους. Νωρίτερα αυτήν την εβδομάδα σε πολλές γειτονικές πόλεις έκλεισαν τα σχολεία για λόγους ασφαλείας, λόγω της ηφαιστειακής τέφρας.

