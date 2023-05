Κόσμος

Πόλεμος στην Ουκρανία: Ο πάπας Φραγκίσκος ανακοίνωσε ειρηνευτική αποστολή

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ποιος είναι ο Ματέο Τζούπι, στον οποίο ο ποντίφικας ενέθεσε την αποστολή να συναντηθεί με Ζελένσκι και Πούτιν.

Ο πάπας Φραγκίσκος ζήτησε από τον καρδινάλιο Ματέο Τζούπι, τον επικεφαλής της ιεράς συνόδου των Ιταλών επισκόπων, να αναλάβει μια ειρηνευτική αποστολή, σε μια προσπάθεια να τερματιστεί ο πόλεμος στην Ουκρανία, ανακοίνωσε το Βατικανό.

Ο ποντίφικας είχε μιλήσει αινιγματικά για την αποστολή αυτή ενώ επέστρεφε από το ταξίδι του στην Ουγγαρία τον περασμένο μήνα, χωρίς να δώσει διευκρινίσεις.

Σύμφωνα με μια διπλωματική πηγή του Βατικανού, ο Τζούπι θα προσπαθήσει να συναντηθεί ξεχωριστά με τους προέδρους της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι και της Ρωσίας Βλαντίμιρ Πούτιν. Η Αγία Έδρα ανέφερε ότι ο 67χρονος αρχιεπίσκοπος της Μπολόνια θα εκτελέσει την αποστολή αυτή «ώστε να συμβάλει στη μείωση των εντάσεων στη σύρραξη της Ουκρανίας», με την ελπίδα, την οποία ουδέποτε εγκατέλειψε ο Άγιος Πατέρας, ότι αυτό θα μπορούσε να ξεκινήσει μια ειρηνευτική διαδικασία.

Στις 30 Απριλίου ο Φραγκίσκος έκανε ένα σχόλιο περί της ανάμιξης του Βατικανού σε μια αποστολή για τον τερματισμό του πολέμου. «Υπάρχει μια αποστολή σε εξέλιξη τώρα αλλά δεν είναι ακόμη δημοσιοποιήσιμη. Όταν θα είναι, θα σας την αποκαλύψω», είπε στους δημοσιογράφους.

Στην ανακοίνωσή του το Βατικανό διευκρίνισε ότι ακόμη μελετώνται οι λεπτομέρειες της αποστολής, όπως η χρονική στιγμή που θα ξεκινήσει.

Ειδήσεις σήμερα:

Χανιά – παράσυρση παιδιού: Πέθανε το 2,5 ετών κοριτσάκι

Χαϊδάρι: Ο διαρρήκτης ήταν αστυνομικός!

Πετρούπολη: Χειροπέδες σε 6 μαθητές Γυμνασίου για απόπειρα ληστείας