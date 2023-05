Κόσμος

Αλ Κάιντα: Ο Λίβανος συνέλαβε ηγετικό στέλεχος

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Η ανακοίνωση του Λιβάνου για τη σύλληψη ηγετικού στελέχους της Αλ Κάιντα.

Ο στρατός του Λιβάνου ανακοίνωσε απόψε ότι συνέλαβε ένα ηγετικό στέλεχος της Αλ Κάιντα στην πόλη Ντέιρ Αμάρ, στα βορειοανατολικά της Τρίπολης.

Οι αρχές έδωσαν στη δημοσιότητα μόνο τα αρχικά του ονόματός του, «Τ.Μ.» και διευκρίνισαν ότι η σύλληψη έγινε την Παρασκευή.

«Ο Τ.Μ. είναι ένας από τους γνωστότερους ηγέτες της Αλ Κάιντα και ο ιδρυτής των πυρήνων της στον Λίβανο. Διαδραμάτισε επίσης βασικό ρόλο στην ίδρυση της τρομοκρατικής οργάνωσης Φάταχ αλ Ισλάμ», σύμφωνα με τη Βηρυτό. Η Φάταχ Αλ Ισλάμ είναι μια οργάνωση που δρούσε στον Λίβανο πριν από πάνω από μία δεκαετία.

Ο Τ.Μ. αποσύρθηκε από τα φώτα της δημοσιότητας στα τέλη του 2007, έπειτα από μια σφοδρή μάχη μεταξύ του στρατού και μελών της Φάταχ αλ Ισλάμ σε έναν προσφυγικό καταυλισμό στον βόρειο Λίβανο. Επέστρεψε όμως μετά την άνοδο του Ισλαμικού Κράτους και της συριακής οργάνωσης Μέτωπο Νόσρα, του παρακλαδιού της Αλ Κάιντα στη Συρία.

Ειδήσεις σήμερα:

Εκλογές – Τροχαίο: Σκοτώθηκε αφού ψήφισε (εικόνες)

Ενδοοικογενειακή βία: Χτύπησε τη μάνα του μέχρι λιποθυμίας

Εκλογές: Δένδιας και Τζανακόπουλος για το αποτέλεσμα και την επόμενη κάλπη