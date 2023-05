Τεχνολογία - Επιστήμη

Σεισμός στην Κρήτη: Νέα δόνηση στο νησί

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Νέος σεισμός αναστάτωσε τους κατοίκους του νησιού. Το μέγεθος και το επίκεντρο της δόνησης.

Νέα σεισμική δόνηση σημειώθηκε το πρωί της Κυριακής, στην Κρήτη, αναστατώνοντας τους κατοίκους του νησιού.

Ο σεισμός είχε μέγεθος 4,2 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ.

Το επίκεντρο της δόνησης, σύμφωνα με το Γεωδυναμικό Ινστιτούτο, σημειώθηκε 6 χιλιόμετρα νοτιο - νοτιοαναταλικά του Τυμπακίου Ηρακλέιου. Το εστιακό βάθος υπολογίζεται στα 19,6 χιλιόμετρα.

Ειδήσεις σήμερα:

Εκλογές 2023: Η Ελλάδα στις κάλπες - Όλα όσα πρέπει να γνωρίζετε

Κωνσταντίνου και Ελένης: Η ζωή και το έργο των Ισαποστόλων

Εκλογές – Καιρός: Βροχές και καταιγίδες την Κυριακή