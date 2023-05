Κόσμος

Εκλογές: Πόσοι Έλληνες ψήφισαν στη Μεγάλη Βρετανία

Tι δήλωσε ο Έλληνας πρέσβης στο Λονδίνο Ιωάννης Τσαούσης για την εξέιξη της διαδικασίας.

Από τους περίπου 170.000 Έλληνες, που ζουν μόνιμα στο Ηνωμένο Βασίλειο, τελικά κατάφεραν να εγγράφουν στους ειδικούς εκλογικούς καταλόγους 4.876 άτομα. Πρόκειται για τους περισσότερους Έλληνες του εξωτερικού, όχι μόνο ποσοστιαία αλλά και σε απόλυτο αριθμό, που δήλωσαν ότι θέλουν να ψηφίσουν στο τόπο διαμονής τους.

Στην συντριπτική τους πλειοψηφία πρόκειται για άτομα μέχρι 45 ετών. Πολλοί από αυτούς εγκαταστάθηκαν στη Βρετανία την τελευταία δεκαετία, ενώ αρκετοί ψήφισαν για πρώτη φορά στη ζωή τους. Όπως επεσήμανε ο Έλληνας πρέσβης στο Λονδίνο κ. Ιωάννης Τσαούσης, «η ψηφοφορία διεξήχθη ομαλά και χωρίς κανένα απολύτως πρόβλημα και στα 12 εκλογικά τμήματα που δημιουργήθηκαν στο Ηνωμένο Βασίλειο.»

Οι ψηφοφόροι άρχισαν να καταφθάνουν από νωρίς το πρωί. Στο Λονδίνο η διαδικασία κύλησε εξαιρετικά ομαλά, με το προσωπικό της πρεσβείας να βρίσκεται επι ποδός από την πρώτη στιγμή μέχρι αργά το βράδυ, βοηθώντας και δίνοντας οδηγίες σε όσους άσκησαν το εκλογικό τους δικαίωμα. Το απόγευμα, όπως συνήθως συμβαίνει, άρχισε να προσέρχεται περισσότερος κόσμος, με αποτέλεσμα να δημιουργηθούν ουρές και μικρές καθυστερήσεις. Ο κόσμος πάντως έδειχνε να απολαμβάνει την ευκαιρία που του δόθηκε να ψηφίσει για πρώτη φορά στο εξωτερικό. Όλοι σχεδόν δήλωσαν ενθουσιασμένοι από τη διαδικασία της ψηφοφορίας. Παρ' όλα αυτά, κάποιοι επεσήμαναν τη δυσκολία που αντιμετώπισαν για να εγγραφούν στους εκλογικούς καταλόγους. Πάντως, όπως επεσήμαναν αρκετοί ψηφοφόροι, «έχει γίνει μια παρά πολύ καλή αρχή και είναι σχεδόν βέβαιο πως στις επόμενες εκλογικές αναμετρήσεις, οι ψηφοφόροι θα είναι πολύ περισσότεροι». Ήδη, σύμφωνα με πληροφορίες, έχουν εγγραφεί στους εκλογικούς καταλόγους του εξωτερικού σχεδόν 10.000 επιπλέον άτομα, τα οποία θα έχουν δικαίωμα ψήφου στην επόμενη εκλογική αναμέτρηση.

Εντυπωσιακή ήταν και η συμμετοχή, η οποία υπολογίζεται στο 80%, αν και ο ακριβής αριθμός αναμένεται να ανακοινωθεί επισήμως σήμερα από το Υπουργείο Εσωτερικών. Σε αυτή συνέβαλε και η ηλιόλουστη μέρα στη βρετανική πρωτεύουσα. Γι' αυτό άλλωστε δεν ήταν λίγοι οι ψηφοφόροι που έφτασαν στα εκλογικά τμήματα με τις οικογένειες τους, ενώ κάποιοι πήραν μαζί τους ακόμη και τα κατοικίδια τους.

Όπως και στα υπόλοιπα εκλογικά τμήματα του εξωτερικού, χρησιμοποιήθηκαν τα ψηφοδέλτια Επικρατείας και συνεπώς οι ψηφοφόροι δεν έβαλαν σταυρό προτίμησης δίπλα στα ονόματα των υποψηφίων. Με το που έκλεισαν οι κάλπες, οι εφορευτικές επιτροπές καταμέτρησαν τους φακέλους χωρίς να τους ανοίξουν. Οι εκλογικοί σάκοι με τα ψηφοδέλτια θα φτάσουν σήμερα αεροπορικώς στην Αθήνα και, με αστυνομική συνοδεία, θα καταλήξουν στο Εφετείο Αθηνών. Εκεί θα γίνει και η καταμέτρηση των ψήφων όταν κλείσουν οι κάλπες σε όλη την ελληνική επικράτεια.

Μετά τις αλλαγές της τελευταίας στιγμής, οι εγγεγραμμένοι στα 12 εκλογικά τμήματα του Ηνωμένου Βασιλείου έχουν ως εξής: Λονδίνο 3.858, Μπέρμιγχαμ 295, Εδιμβούργο 293, Λιντς 276 και Γλασκόβη 154.

