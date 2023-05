Στις εκλογές αφιερωμένο το dooble της Google

Τεχνολογία - Επιστήμη

Στο κλίμα των εκλογών και το το doodle της Google.

Τις εθνικές εκλογές της Ελλάδας, που διεξάγονται σήμερα, Κυριακή, τιμά η Google με το σημερινό της doodle, το οποίο απεικονίζει μία κάλπη με τη σημαία της χώρας μας.

Όπως αναφέρει, είναι οι πρώτες εκλογές από το 1990 στις οποίες δεν θα ισχύσει το εκλογικό σύστημα της ενισχυμένης αναλογικής, που καταργήθηκε με τον νόμο 4406/2016, αλλά εκείνο της απλής αναλογικής.

Οι κάλπες άνοιξαν στις 07:00 το πρωί της 21ης Μαΐου για τις εθνικές εκλογές 2023.

Η ψηφοφορία θα ολοκληρωθεί στις 7 το απόγευμα και αμέσως μετά θα αρχίσουν να φτάνουν τα πρώτα αποτελέσματα από τα μικρότερα τμήματα που έχουν λιγότερους εγεγγραμένους ψηφοφόρους.

Στις 20:30 εκτιμάται ότι το Υπουργείο Εσωτερικών θα δώσει ασφαλή εκτίμηση εκλογικού αποτελέσματος, καθώς θα έχει ενσωματωθεί το 10% των τμημάτων. Στις 21:30 με 22:00 το βράδυ η ενσωμάτωση θα αγγίξει το 80%. Λίγο πριν τα μεσάνυχτα αναμένεται να έχουμε σαφή εικόνα για τους υποψήφιους βουλευτές που προηγούνται και βρίσκονται σε εκλόγιμες θέσεις.

