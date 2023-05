Παράξενα

Εκλογές - Πάτρα: Δεν εμφανίστηκε ούτε ένα μέλος της Εφορευτικής Επιτροπής

Με προβλήματα άνοιξαν οι κάλπες σε Πάτρα και Θεσσαλονίκη.

Οι εκλογές βρίσκονται σε εξέλιξη χωρίς να λείπουν τα προβλήματα.

Σε πολλά εκλογικά τμήματα της Πάτρας δεν υπήρχε ούτε ένα μέλος εφορευτικής επιτροπής. Σε κάθε τμήμα είχαν οριστεί 4 μέλη και 4 αναπληρωματικά και όπως έλεγαν δικαστικοί αντιπρόσωποι, εκλογές δεν μπορούν να γίνουν χωρίς να υπάρχουν αυτά τα άτομα στις θέσεις τους.

Είναι χαρακτηριστικό ότι επιστρατεύονται ως συνήθως οι εκπρόσωποι των κομμάτων μήπως και κινηθεί γρηγορότερα η διαδικασία. Σε κάποια τμήματα οι ψηφοφόροι μάζευαν μόνοι τους τα πάνω από 30 ψηφοδέλτια των κομμάτων και η καθυστέρηση ήταν εμφανής.

Με καθυστέρηση άνοιξαν οι κάλπες και σε εκλογικό τμήμα της Θεσσαλονίκης

Την ίδια ώρα, το εκλογικό τμήμα όπου θα ασκήσει το εκλογικό του δικαίωμα ο Κώστας Καραμανλής στη Θεσσαλονίκη, άνοιξε με καθυστέρηση, λόγω αργοπορίας του δικαστικού αντιπροσώπου.

