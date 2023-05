Πολιτική

Εκλογές: Ο Κώστας Καραμανλής ψήφισε στη Θεσσαλονίκη (βίντεο)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Άσκησε το εκλογικό του δικαίωμα ο πρώην πρωθυπουργός Κώστας Καραμανλής, ο οποίος ψήφισε στην Θεσσαλονίκη.

4

Ο πρώην πρωθυπουργός Κώστας Καραμανλής ψήφισε στο 1ο δημοτικό σχολείο (163ο εκλογικό τμήμα) στην περιοχή Αγίου Ελευθερίου στην Θεσσαλονίκη.

Ο ίδιος έφτασε στο εκλογικό τμήμα λίγο μετά τις 09:00 το πρωί της Κυριακής. Είναι η πρώτη φορά που ο πρώην πρωθυπουργός δεν θα είναι υποψήφιος στην Α Θεσσαλονίκης.

Τον κ. Καραμανλή υποδέχτηκαν στην είσοδο του σχολείου ο υφυπουργός Μακεδονίας-θράκης Σταύρος Καλαφάτης, ο δήμαρχος Αμπελοκήπων- Μενεμένης Λάζαρος Κυρίζογλου, ο γενικός γραμματέας του δήμοτ Θεσσαλονίκης, Νίκος Λιακόπουλος, ο πρόεδρος της Διοικούσας Επιτροπής νομού Θεσσαλονίκης της Νέας Δημοκρατίας Ζήσης Ιωακείμοβιτς, στελέχη και φίλοι του που με την ευκαιρία του ευχήθηκαν και χρόνια πολλά για την ονομαστική του εορτή.

Ο πρώην πρωθυπουργός έκανε χειραψίες και με πολίτες που εκείνη την ώρα ήταν εκεί για να ψηφίσουν, φωτογραφήθηκε μαζί τους και δέχτηκε τις ευχές τους και τα «χρόνια πολλά» για την ονομαστική του γιορτή.

Ειδήσεις σήμερα:

Κωνσταντίνου και Ελένης: Η ζωή και το έργο των Ισαποστόλων

Εκλογές 2023: Η Ελλάδα στις κάλπες - Όλα όσα πρέπει να γνωρίζετε

Ζωγράφου: Επεισόδια στην Πανεπιστημιούπολη - Τραυματίστηκε αστυνομικός