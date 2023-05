Life

Εκλογές: 150 διεθνή ΜΜΕ στο Κέντρο Τύπου στο Ζάππειο (βίντεο)

Διατίθεται αίθουσα συνεντεύξεων, στην οποία μπορούν να προβούν σε δηλώσεις προς τα ΜΜΕ οι πολιτικοί αρχηγοί.



Από σήμερα στις 9 το πρωί έως το πέρας της εκλογικής διαδικασίας, την Κυριακή το βράδυ, θα είναι ανοιχτό για όλους τους διαπιστευμένους εκπροσώπους ελληνικών και διεθνών ΜΜΕ το Κέντρο Τύπου στο Ζάππειο, το οποίο δημιούργησε η Γενική Γραμματεία Επικοινωνίας και Ενημέρωσης για τις ανάγκες δημοσιογραφικής κάλυψης των βουλευτικών εκλογών της 21ης Μαΐου.

Το Κέντρο Τύπου είναι εξοπλισμένο με ασύρματο δίκτυο υψηλής ταχύτητας, με ηλεκτρονικό, εκτυπωτικό και οπτικοακουστικό εξοπλισμό, ενώ οι εκπρόσωποι των 150 ΜΜΕ από 20 χώρες θα έχουν τη δυνατότητα να παρακολουθούν μέσω video wall ελληνικούς και ευρωπαϊκούς τηλεοπτικούς σταθμούς.

Πρόκειται για ΜΜΕ από την Κύπρο, τη Γερμανία, τη Γαλλία, την Ισπανία, την Ιταλία, το Ηνωμένο Βασίλειο, το Βέλγιο, τη Σλοβενία, τη Νορβηγία, τη Βουλγαρία, την Αλβανία, τη Β. Μακεδονία, τις ΗΠΑ, την Ιαπωνία την Κίνα, την Τουρκία, τη Ν. Αφρική, την Αίγυπτο, το Κατάρ και το Ιράκ.

Aιτήθηκαν διαπίστευσης συνολικά περίπου 340 δημοσιογράφοι, ανταποκριτές, φωτορεπόρτερ και μέλη συνεργείων τηλεοπτικών σταθμών. Επίσης, διατίθεται αίθουσα συνεντεύξεων, στην οποία μπορούν να προβούν σε δηλώσεις προς τα ΜΜΕ οι πολιτικοί αρχηγοί.





