Εκλογές: Ο Βαρουφάκης ψήφισε στο Πέραμα

Ο επικεφαλής του ΜέΡΑ25 άσκησε το εκλογικό του δικαίωμα και ψήφισε στο Πέραμα. Τι δήλωσε για την επόμενη ημέρα.

Από το Πέραμα, όπου άσκησε το εκλογικό του δικαίωμα, ο επικεφαλής του ΜέΡΑ25-Συμμαχία για τη Ρήξη Γιάνης Βαρουφάκης, προέβη αμέσως μετά στην εξής δήλωση:

«Μαγική στιγμή πίσω από το μπλε παραβάν, εξασφαλίζει μια ελπίδα τίποτε παραπάνω. Μια ελπίδα κυρίαρχης απόφασης του λαού μας μια φορά στα τέσσερα χρόνια. Τα λαϊκά εισοδήματα είναι λιγότερο από τα μισά από εκείνα που ήταν πριν από 13 χρόνια. Έχουμε "χάσει" σχεδόν ένα εκατομμύριο παιδιά που συνεχίζουν να φεύγουν στο εξωτερικό.

Έχουμε δεκάδες χιλιάδες, για να μην πω εκατοντάδες χιλιάδες, που αυτή τη στιγμή δουλεύουν σε συνθήκες γαλέρας στη Ρόδο, στην Κρήτη, στα τουριστικά θέρετρα. Στους οποίους η εξουσία έχει στερήσει το δικαίωμα που εγώ είχα σήμερα, να ψηφίσω. Παρόλ' αυτά η ελπίδα αυτή, πιστεύω, σήμερα να ευοδωθεί. Θα δώσει τη θέση της σε κάτι πιο στέρεο. Πάντως, μέχρι να τελειώσει η διαδικασία, καλές κάλπες σε όλες και όλους. Η Δημοκρατία είναι ατελής, κολοβή, αλλά είναι ό,τι καλύτερο μπορούσαμε να έχουμε. Θυσιάσθηκαν γενιές ολόκληρες, πρέπει να την κάνουμε πραγματική».

