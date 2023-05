Πολιτική

Εκλογές: Ο Προκόπης Παυλόπουλος ψήφισε στο Ψυχικό (βίντεο)

Σε σχολείο του Ψυχικού βρέθηκε ο τέως Πρόεδρος της Δημοκρατίας για να ασκήσει το εκλογικό του δικαίωμα.

Το εκλογικό του δικαίωμα άσκησε ο Προκόπης Παυλόπουλος σήμερα το πρωί σε εκλογικό τμήμα στο Νέο Ψυχικό.

Ο τέως Πρόεδρος της Δημοκρατίας κατά την άφιξή του στο εκλογικό κέντρο ευχαρίστησε τους δημοσιογράφους για την μαραθώνια κάλυψη των εκλογών, ψήφισε και αποχώρησε αμέσως μετά.

