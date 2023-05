Πολιτική

Εκλογές - Κουτσούμπας: Στην Λαμία ψήφισε ο ΓΓ του ΚΚΕ

Στη γενέτειρα του, τη Λαμία, άσκησε το εκλογικό του δικαίωμα λίγο μετά τις 10 το πρωί, ο ΓΓ της ΚΕ του ΚΚΕ, Δημήτρης Κουτσούμπας. Ο Δ. Κουτσούμπας προσήλθε στο 152ο εκλογικό τμήμα της Λαμίας,στην πρώην Παιδαγωγική Ακαδημία,συνοδευόμενο από κομματικά στελέχη της περιοχής.

Μετά την άσκηση του εκλογικού δικαιώματος ο κ.Κουτσούμπας αφού ευχήθηκε " χρόνια πολλά για κάθε Κωνσταντίνο κάθε Κωνσταντίνα κάθε Ελένη, σ΄ όλη την Ελλάδα" τόνισε: " Ο ελληνικός λαός τα έχει δοκιμάσει όλα. Ειδικά την τελευταία δεκαετία τα έχει δει όλα. Πλέον έχει αποκτήσει μια μεγάλη, μια τεράστια πείρα.

Εμείς τον καλούμε σήμερα να έρθει να ψηφίσει, να πάει στις κάλπες και να ψηφίσει δυναμώνοντας ενισχύοντας το ΚΚΕ που θα είναι η δύναμη για να είναι δυνατός ο ίδιος ο Ελληνικό λαός την επόμενη μέρα.»

