Πολιτική

Εκλογές: Ο Νίκος Ανδρουλάκης ψήφισε στο Αρκαλοχώρι (βίντεο)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ο κ. Ανδρουλάκης κάλεσε τους πολίτες «να γυρίσουν την πλάτη στην τοξικότητα και τη διχόνοια και σε όσους περιφρονούν τα πραγματικά τους προβλήματα»



Στο 1ο Δημοτικό Σχολείο Αρκαλοχωρίου (εκλογικό τμήμα 431) ψήφισε στις 10 το πρωί ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, Νίκος Ανδρουλάκης.

«Ήρθε η ώρα του ελληνικού λαού. Καλώ κάθε Ελληνίδα και κάθε Έλληνα με ελπίδα και αισιοδοξία να στηρίξουν την νέα προσπάθεια που κάνουμε.

Θα αγωνιστώ με όλες μου τις δυνάμεις για ένα ισχυρό κοινωνικό κράτος, με ίσες ευκαιρίες για όλους και βθώσιμη ανάπτυξη που θα σέβεται το περιβάλλον. Τους καλώ να γυρίσουν την πλάτη στην τοξικότητα και τη διχόνοια και σε όσους περιφρονούν τα πραγματικά τους προβλήματα.

Είναι ικανοί να γίνουν ικέτες των ψήφων της Χρυσής Αυγής και να στήσουν ένα παρακράτος σε βάρος του λαού» είπε ο κ. Ανδρουλάκης και πρόσθεσε ότι ψηφίζει στο Αρκαλοχώρι για να υπογραμμίσει ποιο ήταν το επιτελικό κράτος του κ. Μητσοτάκη, «καθώς δύο χρόνια μετά το σεισμό οι κάτοικοι συνεχίζουν αν ζουν κάτω από δραματικές συνθηκες στα container».





Ειδήσεις σήμερα:

Κωνσταντίνου και Ελένης: Η ζωή και το έργο των Ισαποστόλων

Εκλογές 2023: Η Ελλάδα στις κάλπες - Όλα όσα πρέπει να γνωρίζετε

Ζωγράφου: Επεισόδια στην Πανεπιστημιούπολη - Τραυματίστηκε αστυνομικός