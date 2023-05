Πολιτική

Εκλογές: Ο Αλέξης Τσίπρας ψήφισε στην Κυψέλη (βίντεο)

Ο Αλέξης Τσίπρας, άσκησε τα εκλογικά του καθήκοντα σε σχολείο στην Κυψέλη. Τι δήλωσε κατά την έξοδό του.

Ο Πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, Αλέξης Τσίπρας, άσκησε τα εκλογικά του καθήκοντα στην Κυψέλη.

Πιο συγκεκριμένα, ο Αλέξης Τσίπρας ύρω στις 10:30 το πρωί της Κυριακής, ψήφισε στο στο 14ο Εκλογικό Διαμέρισμα, 27o & 30o Δημοτικά Σχολεία της Αθήνας, την οδό Χιλιανδαρίου 2-4, στην Κυψέλη.

«Η Αλλαγή είναι σήμερα στα χέρα του λαού μας», τόνισε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ -Προοδευτική Συμμαχία, Αλέξης Τσίπρας, σε δήλωση του αμέσως μετά την άσκηση του εκλογικού δικαιώματός του στο 27o & 30o Δημοτικά Σχολεία Αθηνών, στην Κυψέλη.

Ο κ. Τσίπρας κατ' αρχάς ευχήθηκε «χρόνια πολλά» στους εορτάζοντες και τις εορτάζουσες, τους Κωνσταντίνους, τις Κωνσταντίνες και τις Ελένες, προσθέτοντας: «Ας ελπίσουμε σήμερα το βράδυ να γιορτάζει μαζί τους και ο ελληνικός λαός, γιατί σήμερα είναι ημέρα ελπίδας».

Τόνισε ειδικότερα ότι «οι πολίτες έχουν στα χέρια τους τη δυνατότητα να γίνει πράξη το πλειοψηφικό αίτημα να αλλάξει πορεία η χώρα. Να αφήσουμε πίσω μια σκληρή, δύσκολη τετραετία ανισοτήτων, αδικίας, αισχροκέρδειας, εργασιακής ανασφάλειας, πλειστηριασμών, αναξιοπρέπειας για τους συνταξιούχους, στοχοποίησης για τους νέους ανθρώπους. Να αφήσουν πίσω τους μια κυβέρνηση αλαζονική που δεν νιώθει τις ανάγκες των πολλών και να ανοίξουν το δρόμο για μια κυβέρνηση προοδευτικής συνεργασίας σε ένα πρόγραμμα κοινωνικής δικαιοσύνης. Για να υπάρξει ελπίδα για ένα καλύτερο αύριο. Μια κυβέρνηση η οποία θα έχει νέα πρόσωπα, κυρίως όμως νέο ήθος και ύφος διακυβέρνησης».

«Η Αλλαγή είναι σήμερα στα χέρα του λαού μας», υπογράμμισε καταληκτικά ο Αλέξης Τσίπρας.





