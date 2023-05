Παράξενα

Εκλογές: Ψηφοφόρος κλείστηκε σε ασανσέρ σχολείου (εικόνες)

Πήγε να ψηφίσει και εγκλωβίστηκε στο ασανσέρ. Στο σημείο η Πυροσβεστική.

Απρόοπτο για έναν ηλικιωμένο που πήγε να ψηφίσει σε κεντρικό σχολικό συγκρότημα, όπου βρίσκονται εκλογικά τμήματα στην Λάρισα.

Ο ηλικιωμένος άνδρας επέλεξε το ασανσέρ για ανέβει σε όροφο του 1ου Πειραματικού Γυμνασίου Λάρισας. Για κακή του τύχη, όμως, προέκυψε βλάβη στο ασανσέρ με αποτέλεσμα να εγκλωβιστεί στο εσωτερικό.

Στο σημείο κλήθηκε η Πυροσβεστική, με τους πυροσβέστες να τον απεγκλωβίζουν.

Πηγή: larissanet

