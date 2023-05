Παράξενα

Εκλογές: νύφη και γαμπρός από το γλέντι... στην κάλπη! (εικόνες)

Οι νεόνυμφοι, αφού επισφράγησαν την αγάπη τους, πηγαν νωρίς στο εκλογικό τους τμήμα να ασκήσουν τα εκλογικά τους καθήκοντα.

Η εκλογική διαδικασία, έχει ξεκινήσει και μέχρι στιγμής κυλά ομαλά στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας.

Από νωρίς το πρωί τα εκλογικά τους καθήκοντα ασκούν οι πολιτικοί αρχηγοί, σε όλη την επικράτεια και όπως έχει ανακοίνωθεί στις εκλογές της 21ης Μαΐου, τα αποτελέσματα θα ανακοινωθούν πολύ πιο άμεσα από άλλες εκλογικές αναμετρήσεις.

Μπορεί να μην υπάρχουν προβλήματα, όμως κάποιοι από τους ψηφοφόρους που έσπευσαν στις κάλπες κατάφεραν να... κλέψουν τα βλέμματα.

Έτσι, και ένα ζευγάρι από τις Σέρρες, οι οποίοι πήγαν να ψηφίσουν από πολύ νωρίς με το νυφικό και το γαμπριάτικο κοστούμι.

Σύμφωνα με πληροφορίες του Επιλογές, πήγαν να ψηφίσουν πρωί πρωί, αμέσως μετά το γλέντι του γάμου τους, στο 2ο Δημοτικό Σχολείο Σερρών, μοιράζοντας μπομπονιέρες στα άτομα του εκλογικού κέντρου!

Οι νεόνυμφοι, ιδιοκτήτες ζαχαροπλαστείου, βρέθηκαν στο εκλογικό τμήμα προκαλώντας την έκπληξη των παρευρισκόμενων. Ψηφοφόροι και μέλη της εφορευτικής επιτροπής όπως είναι φυρσικό, έδωσαν πολλές ευχές στους νεόνυμφους.

