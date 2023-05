Πολιτική

Εκλογές: Ο Βελόπουλος ψήφισε με αιχμές για νοθεία

Στο Κορδελιό άσκησε το εκλογικό του δικαίωμα ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης.

Στο 637 εκλογικό τμήμα, στο 1ο γυμνάσιο Ελευθερίου-Κορδελιού, στη Θεσσαλονίκη, ψήφισε ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης, Κυριάκος Βελόπουλος.

Ο κ. Βελόπουλος έφτασε στις 11.15 στο εκλογικό κέντρο και αφού χαιρέτισε τους παριστάμενους πέρασε στο εκλογικό τμήμα και έριξε την ψήφο του στην κάλπη λέγοντας: «Για τη Μακεδονία».

Αμέσως μετά, σε δηλώσεις του, κάλεσε τους Έλληνες να ψηφίσουν την Ελληνική Λύση και υπογράμμισε ότι το κόμμα του παρακολουθεί την εκλογική διαδικασία, ώστε να μην υπάρξει ενδεχόμενο νοθείας.

«Μπορούμε να πούμε χρόνια πολλά γιατί δεν είμαστε άθρησκοι. Ούτε κυνηγήσαμε την Εκκλησία, ούτε απαγορεύσαμε τη Θεία Μετάνοια. Χρόνια πολλά σε κάθε Κωνσταντίνο και σε κάθε Ελένη» τόνισε ο κ. Βελόπουλος και συνέχισε:

«Κάναμε ένα τεράστιο μηχανισμό παράλληλης καταγραφής των αποτελεσμάτων, ώστε να μην υπάρχει ενδεχόμενο νοθείας και πιστεύουμε ότι μπορεί να υπάρξει τέτοιο ενδεχόμενο».

«Το τρίτο και σημαντικότερο για μας είναι οι νέοι, αλλά και οι Έλληνες, γενικώς, να ψηφίσουν Ελληνική Λύση, όχι μόνο για τη Μακεδονία αλλά για όλη την Ελλάδα. Και να μας δώσουν τη δυνατότητα να βάλουμε φυλακή όλους τους κλέφτες κι όλους αυτούς που κορόιδευαν τους Έλληνες. Ακαταδίωκτο για μας δεν υπάρχει. Ψηλά το κεφάλι Έλληνες! Ψηλά την Ελλάδα! Θα νικήσουμε!» πρόσθεσε ο κ. Βελόπουλος.

Σε ερώτηση για προβλέψεις σχετικά με τα αποτελέσματα των εκλογών, απάντησε ότι η δική του προσπάθεια γίνεται για να είναι νικηφόρα η Ελληνική Λύση και πρόσθεσε:

«Ό,τι πει η κάλπη, ό,τι πει ο Έλληνας, ό,τι πει η Μακεδονία, ό,τι πει η Ελλάδα. Προβλέψεις δεν μπορούν να γίνουν».

