Πολιτική

Εκλογές - ΣΥΡΙΖΑ: Μήνυση για απόπειρα αλλοίωσης αποτελέσματος

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Τι αναφέρει η η εκπρόσωπος του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, Πόπη Τσαπανίδου σε ανάρτησή της στο twitter



«Mηχανισμό προπαγάνδας της ΝΔ» καταγγέλλει με ανάρτησή της στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης η εκπρόσωπος του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, Πόπη Τσαπανίδου.

Συγκεκριμένα, στην ανάρτησή της στο twitter αναφέρει:

«Ο μηχανισμός προπαγάνδας της ΝΔ διακινεί "οδηγίες" για να βγουν άκυρα ψηφοδέλτια του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ στον Βόρειο Τομέα Αθηνών. Έφτασαν στο σημείο να στείλουν και πλαστά SMS. Ο @syriza_gr θα υποβάλει μήνυση και θα προσφύγει στην δίωξη ηλεκτρονικού εγκλήματος, για απόπειρα αλλοίωσης των εκλογών»

Ο μηχανισμός προπαγάνδας της ΝΔ διακινεί «οδηγίες» για να βγουν άκυρα ψηφοδέλτια του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ στον Βόρειο Τομέα Αθηνών. Έφτασαν στο σημείο να στείλουν και πλαστά SMS. Ο @syriza_gr θα υποβάλει μήνυση και θα προσφύγει στην δίωξη ηλεκτρονικού, για απόπειρα αλλοίωσης των εκλογών. pic.twitter.com/vcWxqlYVcb — Popi Tsapanidou (@tsapanidou) May 21, 2023





Ειδήσεις σήμερα:

Μαρέβα Μητσοτάκη: Η τρυφερή ανάρτηση για την γιορτή του γιου της

Εκλογές - Σακελλαροπούλου: συμμετοχή η καλύτερη επιβεβαίωση για τη Δημοκρατία (εικόνες)

Ζωγράφου: Επεισόδια στην Πανεπιστημιούπολη - Τραυματίστηκε αστυνομικός