Πολιτική

Εκλογές - Τσίπρας στο TikTok: Τι έγινε bro; Πάμε κάλπη σήμερα; (βίντεο)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

«Ήρθε η ώρα, να αποφασίζουμε εμείς για εμάς» αναφέρει ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ



Κάλεσμα στους νέους να πάνε να ψηφίσουν απευθύνθηκε μέσω του Tik Tok ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ, Αλέξης Τσίπρας.

«Τι έγινε bro; Πάμε κάλπη σήμερα; Οι άλλοι θα πάνε. Οι άλλοι πάντα πάνε» αναφέρει ο κ. Τσίπρας και καταλήγει: «Ήρθε η ώρα, να αποφασίζουμε εμείς για εμάς».

Ειδήσεις σήμερα:

Κωνσταντίνου και Ελένης: Η ζωή και το έργο των Ισαποστόλων

Εκλογές 2023: Η Ελλάδα στις κάλπες - Όλα όσα πρέπει να γνωρίζετε

Ζωγράφου: Επεισόδια στην Πανεπιστημιούπολη - Τραυματίστηκε αστυνομικός