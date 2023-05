Πολιτική

Εκλογές - Υπουργείο Εσωτερικών: Στο 31,52% η συμμετοχή στο 80% των τμημάτων

Τι δήλωσε ο γγ του υπουργείου Εσωτερικών για την συμμετοχή στις κάλπες και τα προβλήματα που παρουσιάστηκαν



Ομαλά συνεχίζεται η ψηφοφορία σε όλη την επικράτεια, αν και παρουσιάστηκαν προβλήματα στην καταμέτρηση του ποσοστού συμμετοχής των πολιτών στις εκλογές.

«Στα 16.520 εκλογικά τμήματα η συμμετοχή είναι 31,52%. To δείγμα που ήρθε 10-10.30 ώρα Ελλάδας ήταν πολύ μικρό και έτσι αποφασίσαμε να δοθεί δεύτερη ανακοίνωση με το 80% των εκλογικών τμημάτων» είπε ο γγ του ΥΠΕΣ Μιχάλης Σταυριανουδάκης, στην πρώτη επίσημη ενημέρωση το μεσημέρι της Κυριακής, εξηγώντας την καθυστέρηση που σημειώθηκε.

Μιλώντας στον ΑΝΤ1, αμέσως μετά την επίσημη ενημέρωση ο κ. Σταυριανουδάκης είπε ότι "περίπου στις 9 το βράδυ θα έχουμε το 80% του εκλογικού αποτελέσματος ως προς τα ψηφοδέλτια, ενώ πριν τις 12 τα μεσάνυχτα, θα γνωρίζουμε και τις σταυροδοσίες των βουλευτών"

Ο ίδιος, μάλιστα, απέφυγε να κάνει πρόβλεψη σχετικά με το συνολικό ποσοστό συμμετοχής των πολιτών στις εθνικές εκλογές καθώς όπως είπε "είναι παρακινδυνευμένο" ενώ τόνισε πως "δεν είναι το 31% ένα μεγάλο ποσοστό αλλά δεν είναι και κακό σε σχέση με το 2019".

Τόνισε πως "σημειώθηκαν κάποια λίγα προβλήματα, καθώς είτε σε κάποιες περιπτώσεις ο δικαστικός αντιπρόσωπος δεν είχε πρόσβαση στο διαδίκτυο, είτε η διαδικασία δεν μπορούσε να ολοκληρωθεί λόγω τεχνικών προβλημάτων."

Σε κάθε περίπτωση πάντως, οι περισσότεροι πολίτες είχαν φροντίσει να έχουν μαζί τους και τις κανονικές τους ταυτότητες, όποτε κατέστη δυνατή η ψήφος τους. "Αυτή η πρωτοβουλία συμβαίνει για πρώτη φορά στη χώρα μας, όποτε όπως είναι φυσικό υπήρξαν κάποια μικρά εμπόδια", δήλωσε χαρακτηριστικά.

Η επόμενη ενημέρωση αναμένεται να γίνει στις 5 το απόγευμα.





