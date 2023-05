Υγεία - Περιβάλλον

Ιεράπετρα - τροχαίο: Αυτοκίνητο παρέσυρε μητέρα με το 3χρονο παιδί της

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Πώς συνέβη το σοβαρό τροχαίο στην Ιεράπετρα, που είχε ως αποτέλεσμα των τραυματισμό τριών ατόμων.

Σοβαρό τροχαίο σημειώθηκε σήμερα το μεσημέρι στη Γρα Λυγιά στην Ιεράπετρα όταν ένα όχημα κάτω από αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες παρέσυρε τρία άτομα, μια μαμά με το τρίχρονο παιδί της και άλλη μια γυναίκα.

Άμεσα στο σημείο έσπευσε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, το οποίο παρέλαβε τη 47χρονη γυναίκα με το 3 ετών παιδί της και τους μετέφερε στο νοσοκομείο με ελαφρά ευτυχώς τραύματα.

Από το ατύχημα τραυματίστηκε και μια κοπέλα η οποία όμως δεν χρειάστηκε να μεταφερθεί στο νοσοκομείο.

Πηγή: cretapost.gr

Ειδήσεις σήμερα:

Μαρέβα Μητσοτάκη: Η τρυφερή ανάρτηση για την γιορτή του γιου της

Εκλογές - Σακελλαροπούλου: συμμετοχή η καλύτερη επιβεβαίωση για τη Δημοκρατία (εικόνες)

Ζωγράφου: Επεισόδια στην Πανεπιστημιούπολη - Τραυματίστηκε αστυνομικός