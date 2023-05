Σύρος: Τραγικός επίλογος σε αναζήτηση αγνοούμενου

Κοινωνία

Ένα και πλέον μήνα μετά την εξαφάνισή άνδρα, ταυτοποιήθηκε η σορός του.

Τραγικό είναι το τέλος στην αναζήτηση του Σκελκίμ (ον.) Χιούσι (επ.), που βρέθηκε νεκρός στην θάλασσα, στην περιοχή της Σύρου. Πρόκειται για περιστατικό εντοπισμού σορού στο λιμάνι της Ερμούπολης, στις 8 Μαΐου.

Από την ταυτοποίηση της σορού, διαπιστώθηκε ότι, πρόκειται για τον ίδιο άνδρα.

Ο Σκελκίμ (ον.) Χιούσι (επ.), εξαφανίστηκε στις 09/04/2023 από την περιοχή της Κω.

Σε ανακοίνωση από το «Χαμόγελο του Παιδιού» αναφέρεται:

«Το «Χαμόγελο του Παιδιού» ενημερώθηκε για την εξαφάνιση του Σκελκίμ (ον.) Χιούσι (επ.) στις 14/04/2023 και άμεσα προχώρησε στη δημοσιοποίηση των στοιχείων του ενήλικου κατόπιν αιτήματος της οικογένειάς του, καθώς συνέτρεχαν λόγοι, οι οποίοι έθεταν τη ζωή του σε κίνδυνο.

Το «Χαμόγελο του Παιδιού» εκφράζει τα συλλυπητήριά του στην οικογένεια του Σκελκίμ (ον.) Χιούσι (επ.), που έχασε άδικα έναν δικό τους άνθρωπο. «Το Χαμόγελο του Παιδιού» θα βρίσκεται δίπλα τους για οτιδήποτε χρειαστούν».

