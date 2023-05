Κοινωνία

Δολοφονία Καραϊβάζ: νέα καρέ από την κίνηση των κατηγορουμένων (εικόνες)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Νέες εικόνες από κάμερες παρακολούθησεις αποκαλύπτουν την κίνηση των οχημάτων που χρησιμοποίησαν οι συληφθέντες για την δολοφονία του Γιώργου Καραϊβάζ.

Ολοένα και περισσότερα στοιχεία έρχονται στο “φως” της δημοσιότητας σχετικά με τη δολοφονία του δημοσιογράφου Γιώργου Καραϊβάζ.

Πιο συγκεκριμένα, δύο φωτογραφίες ντοκουμέντα από κάμερες ασφαλείας, καταγράφουν τις κινήσεις των δολοφόνων του δημοσιογράφου την μοιραία ημέρα.

Πρόκειται για δύο καρέ από κάμερες ασφαλείας που απεικονίζουν το λευκό βάν που ανήκει στον έναν εκ των δύο κατηγορουμένων, καθώς και τη μηχανή που φέρεται να χρησιμοποιήθηκε στην εν ψυχρώ εκτέλεση του δημοσιογράφου.

Το κλειστό φορτηγάκι και το σκούτερ των δολοφόνων καταγράφουν παράλληλη κίνηση στην οδό Μεγίστης και στη Λ. Ποσειδώνος, περίπου 24 λεπτά πριν από την δολοφονία του δημοσιογράφου.

Τα δύο οχήματα, φαίνεται ότι κινούνταν με διαφορά 55 δευτερολέπτων και να διέρχονται από το ίδιο σημείο (Μεγίστης 26) με ίδια κατεύθυνση προς τη Λ. Ποσειδώνος, απομακρυνόμενοι από το σημείο της δολοφονίας.

Ειδήσεις σήμερα:

Διόνυσος: Βρέθηκε ο 29χρονος που είχε εξαφανιστεί

Premier League: Η Νιούκαστλ σφράγισε τα εισιτήριο για το Champions League

Καιρός: Τρίτη με μπόρες, καταιγίδες και βοριάδες