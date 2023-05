Τεχνολογία - Επιστήμη

Σεισμός στην Τουρκία

Ο σεισμός έγινε αισθητός σε πολλές περιοχές γύρω από τα Άδανα λόγω και του μικρού εστιακού βάθους.

Ισχυρή σεισμική δόνηση, μεγέθους 4,9 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ, σημειώθηκε στην περιοχή Σαϊμπεϊλί, κοντά στα Άδανα.

Σύμφωνα με την (τουρκική υπηρεσία αντιμετώπισης καταστροφών (ΑFAD), ο σεισμός που σημειώθηκε στις 15:46 έγινε αισθητός σε πολλές περιοχές, καθώς το εστιακό του βάθος εκτιμάται στα 6,67 χιλιόμετρα.

Ακολούθησαν πολλές μετασεισμικές δονήσεις, με την ισχυρότερη από αυτές να έχει μέγεθος 3,6 Ρίχτερ, στις 16:19.

