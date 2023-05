Πολιτική

Εκλογές - Καραμανλής: Τον πρώτο λόγο έχουν οι πολίτες

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Η ανάρτηση του πρώην Υπουργού Μεταφορών και συγκοινωνιών, Κώστα Καραμανλή, σε ανάρτησή του μετά την άσκηση των εκλογικών του καθηκόντων στις Σέρρες.

Ο Κώστας Αχ. Καραμανλής, ανήμερα της ονομαστικής του εορτής, άσκησε το εκλογικό του δικαίωμα, σε εκλογικό κέντρο των Σερρών και το μοιράστηκε με μία ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Στη συνέχεια έκανε μια ανάρτηση στα social media, στην οποία μοιράστηκε μία φωτογραφία από τον ίδιο να ρίχνει τον φάκελο στην κάλπη, και ευχαρίστησε τον κόσμο για τις ευχές που δέχεται καθώς έχει την ονομαστική του εορτή αλλά και τη στήριξη που έχει δεχτεί όλον αυτό τον καιρό.

Στη λεζάντα που συνόδευε τη φωτογραφία, ο πρώην Υπουργός Μεταφορών έγραψε: "Η κορυφαία στιγμή της Δημοκρατίας, η στιγμή που τον πρώτο και απόλυτο λόγο έχουν οι πολίτες. Σας ευχαριστώ για τις εγκάρδιες ευχές που μου στέλνετε από το πρωί, αλλά και για την υποστήριξη σας όλο αυτό το διάστημα".

Ειδήσεις σήμερα:

Κωνσταντίνου και Ελένης: Η ζωή και το έργο των Ισαποστόλων

Ρόδος: Τουρίστρια πέθανε μόλις κατέβηκε από το αεροπλάνο

Ζωγράφου: Επεισόδια στην Πανεπιστημιούπολη - Τραυματίστηκε αστυνομικός