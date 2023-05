Κοινωνία

Επίθεση σκύλου: πατέρας προσπάθησε να προστατεύσει το παιδί του και συνελήφθη

Επίθεση από σκύλο δέχτηκε ένα παιδί στην Εύβοια. Τι συνέβη και ο πατέρας του παιδιού κατέληξε στο τμήμα.

Ένα ακόμη περιστατικό επίθεσης σκύλου σε παιδί, έλαβε χώρα αυτή τη φορά στην Εύβοια, το βράδυ του Σαββάτου σε κεντρική πλετεία στα Ψαχνά.

Όπως αναφέρουν πληροφορίες, λίγο μετά τις 22:00 το βράδυ, το άδεσποτο ζώο περιφερόταν στην κεντρική πλατεία, όταν πήγε και επιτέθηκε σε ένα παιδάκι το οποίο έπαιζε με συνομήλικούς του, ένας άνδρας ο οποίος βρισκόταν στο ίδιο σημείο έτρεξε άμεσα να απομακρύνει τον σκύλο ώστε να προστατέψει το παιδί.

Ανήλικοι μαθητές λυκείου, θεωρώντας ότι ο άνδρας χτύπησε το ζώο κάλεσαν την αστυνομία και στο σημείο προκλήθηκε ένταση μεταξύ τους.

Αστυνομικοί του ΑΤ Διρφύων Μεσσαπίων έσπευσαν στο σημείο και συνέλαβαν τον άνδρας τον οποίο και οδήγησαν στο Αστυνομικό Τμήμα, συνοδεία των ανηλίκων οι οποίοι προχώρησαν σε μήνυση εναντίον του, καταθέτοντας ότι το χτύπησε.

Ο άνδρας κρατήθηκε στα πλαίσια του αυτοφώρου ενώ αφαίθηκε λίγο αργότερα μετά από προφορική εντολή εισαγγελέα.

