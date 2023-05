Παράξενα

Εκλογές - Χανιά: Ζευγάρι πήγε να ψηφίσει αμέσως μετά τον γάμο του (εικόνες)

Το ζευγάρι αμέσως μετά το μυστήριο έσπευσε στην κάλπη για να ψηφίσει στις εκλογές.



Ακόμη ένα ζευγάρι πήγε να ψηφίσει στις φετινές εκλογές την ημέρα του γάμου του.

Μετά το νιόπαντρο ζευγάρι στις Σέρρες, μια νύφη και ένας γαμπρός στα Χανιά έφτασαν στο εκλογικό κέντρο της Νέας Κυδωνίας για να ψηφίσουν αμέσως μετά τον γάμο τους.

Ο Μπάμπης και η Άννα παντρεύτηκαν το πρωί της Κυριακής 21ης Μαΐου στον Ιερό Ναό Αγίας Σοφίας και αμέσως μετά το μυστήριο έσπευσαν στην κάλπη να ρίξουν τους… σταυρούς.

«Αφού παντρευτήκαμε, δεν πάμε και να ψηφίσουμε τώρα;», ρωτάει η νύφη. «Και δεν πάμε;», απαντά ο γαμπρός…

Και πήγαν…

Πηγή: zarpanews.gr

