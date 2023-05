Final Four: Η Μονακό νικήτρια στην... αγγαρεία του “μικρού τελικού”

Αθλητικά

Οι Μονεγάσκοι επικράτησαν άνετα της Μπαρτσελόνα και κατέκτησαν την τρίτη θέση στο Final Four της Euroleague.



Στην ιστορική πρώτη συμμετοχή της σε φάιναλ φορ της Euroleague, η Μονακό αναδείχθηκε νικήτρια στην... αγγαρεία του «μικρού τελικού» στο Κάουνας, καταλαμβάνοντας την τρίτη θέση.

Οι Μονεγάσκοι επικράτησαν άνετα με 78-66 της Μπαρτσελόνα, η οποία παρατάχθηκε δίχως ενέργεια και πείσμα σε έναν αγώνα δίχως... αντίκρισμα.

Η Μονακό αντιμετώπισε με μεγαλύτερη σοβαρότητα τον αγώνα, επέβαλε μέσα από την άμυνα το ρυθμό της με το... καλησπέρα, κυριάρχησε στα ριμπάουντ και «πατώντας» στην αστοχία των Ισπανών, κυριάρχησε στο παρκέ και δεν απειλήθηκε σε κανένα σημείο της αναμέτρησης.

Ουσιαστικά οι Μονεγάσκοι «καθάρισαν» τον αγώνα από το πρώτο ημίχρονο, όταν περιορίζοντας τους Καταλανούς στους 28 πόντους (13 στο α' δεκ., 15 στο β' δεκ.), εξασφάλισαν μία διαφορά 16 πόντων (44-28 στο 20΄), απέναντι σε μία Μπαρτσελόνα, η οποία με 4/12 τρίποντα και χαμένη τη μάχη των ριμπάουντ (14 έναντι 21) δεν είχε ελπίδες ανατροπής... Στα πρώτα λεπτά της τρίτης περιόδου, ο Μίροτιτς προσπάθησε να αφυπνίσει τους συμπαίκτες του, αλλά η Μονακό είχε τις απαντήσεις, εκτοξεύοντας τη διαφορά στο 29΄ στο +17 (60-43) και μετατρέποντας σε τυπική διαδικασία το υπόλοιπο της αναμέτρησης...

Πρώτος σκόρερ της Μονακό αναδείχθηκε ο Μάθιου Στραζέλ, ο οποίος ολοκλήρωσε την αναμέτρηση με 14 πόντους, ενώ ο Άλφα Ντιαλό πρόσθεσε 10, όσους και ο Έλι Οκόμπο. Από την Μπαρτσελόνα διασώθηκε ο Νίκολα Μίροτιτς με 15 πόντους.

Τα δεκάλεπτα: 24-13, 44-28, 60-45, 78-66

ΔΙΑΙΤΗΤΕΣ: Ρίτζικ, Πάντερ, Χόρντοβ

Οι συνθέσεις:

ΜΟΝΑΚΟ (Σάσα Ομπράντοβιτς): Οκόμπο 10, Μπράουν 2, Μονέκε 4, Λόιντ 9 (1), Μπλόσομγκεϊμ 9 (1), Μακουντού 4, Ντιάλο 10 (1), Μοτιεγιούνας 2, Ουαταρά 2, Στραζέλ 14, Χολ 9, Τζέιμς 3.

ΜΠΑΡΤΣΕΛΟΝΑ (Σαρούνας Γιασικεβίτσιους): Σανλί 2, Βέσελι 6, Μαρτίνεθ 2, Κάλινιτς 4, Σατοράνσκι 7 (1), Λαπροβίτολα 5 (1), Αμπρίνες 9 (2), Τόμπι 2, Κούριτς 7 (1), Γιοκουμπάιτις, Μίροτιτς 15 (3), Νάτζι 7.

