Μεσανατολικό: Αντιδράσεις για την επίσκεψη ακροδεξιού Ισραηλινού στο Όρος του Ναού

Παλαιστίνιοι και Ιορδανοί αντέδρασαν στην επίσκεψη του Ιταμάρ Μπεν-Γκβιρ στο Όρος του Ναού, όπου βρίσκεται το Αλ Άκσα.

Μια νέα επίσκεψη σήμερα του ακροδεξιού υπουργού Εθνικής Ασφάλειας του Ισραήλ Ιταμάρ Μπεν-Γκβιρ σε θρησκευτικό χώρο στην Ιερουσαλήμ προκάλεσε έντονη κριτική από την παλαιστινιακή πλευρά και από τους άραβες συμμάχους των Παλαιστινίων.

Κατά την επίσκεψή του στο Όρος του Ναού, όπως είναι γνωστό στους εβραίους, ο Μπεν-Γκβιρ δήλωσε: «Είμαι ενθουσιασμένος που επισκέπτομαι το Όρος του Ναού της Ιερουσαλήμ, το πιο σημαντικό μέρος για τον εβραϊκό λαό».

Ο τόπος λατρείας αυτός βρίσκεται στην καρδιά της Ιερουσαλήμ, γνωστός στους μουσουλμάνους ως "Χαράμ Ας Σαρίφ" ή "Ευγενής Ναός" και στους εβραίους ως " Όρος του Ναού". Εκεί βρίσκεται και το τέμενος Αλ Άκσα.

Είναι ο τρίτος ιερότερος τόπος στο Ισλάμ μετά τη Μέκκα και τη Μεδίνα. Οι εβραίοι επιτρέπεται να επισκέπτονται την τοποθεσία, αλλά όχι να προσεύχονται εκεί.

Ο υπουργός επαίνεσε επίσης την ισραηλινή αστυνομία, η οποία είναι υπεύθυνη για την ασφάλεια στον ευαίσθητο ιερό τόπο στην κορυφή του λόφου υπό μουσουλμανική διοίκηση. Η δουλειά τους έδειξε «ποιος είναι ο κύριος του σπιτιού στην Ιερουσαλήμ», δήλωσε ο Μπεν-Γκβιρ.

Ο Μπεν-Γκβιρ επιδιώκει να έχουν μεγαλύτερη πρόσβαση στο Όρος του Ναού οι εβραίοι, αλλά οι Παλαιστίνιοι φοβούνται ότι αυτό θα επιτρέψει στο Ισραήλ να επεκτείνει τον έλεγχό του στην τοποθεσία.

Το υπουργείο Εξωτερικών της Ιορδανίας και ένας εκπρόσωπος της Παλαιστινιακής προεδρίας καταδίκασαν την επίσκεψη του ακροδεξιού πολιτικού ως επικίνδυνη πρόκληση.

«Όλες οι απειλές της Χαμάς (της κυβερνώσας ισλαμιστικής της Γάζας) δεν θα βοηθήσουν σε τίποτα, είμαστε ο ιδιοκτήτης στην Ιερουσαλήμ και σε ολόκληρη τη γη του Ισραήλ», είπε ο Μπεν-Γκβίρ κατά τη διάρκεια της επίσκεψης, αναφερόμενος επίσης στην κατεχόμενη Δυτική Όχθη και στο υπό αραβική κατοχή ανατολικό τμήμα της Ιερουσαλήμ. Ο υπουργός Εθνικής Ασφάλειας επισκέφθηκε τελευταία φορά το μέρος αυτό τον Ιανουάριο, λίγο μετά την ανάληψη των καθηκόντων του.

Εκπρόσωπος του παλαιστίνιου προέδρου Μαχμούντ Αμπάς χαρακτήρισε την επίσκεψη Μπεν-Γκβίρ «κατάφωρη επίθεση στον ιερό τόπο που θα έχει σοβαρές συνέπειες», σύμφωνα με το πρακτορείο ειδήσεων Wafa. «Οι προσπάθειες του Ιταμάρ Μπεν-Γκβιρ και των ομοίων του εξτρεμιστών να αλλάξουν το status quo στο τέμενος Αλ Άκσα είναι καταδικαστέες και θα αποτύχουν», είπε.

