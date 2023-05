Πολιτική

Εκλογές - Exit poll: Οι έδρες για κάθε κόμμα στην Βουλή

Τι δείχνει το exit poll για τα ποσοστά που θα συγκεντρώσουν τα κόμματα. Η ψαλίδα ΝΔ – ΣΥΡΙΖΑ, το ποσοστό του ΠΑΣΟΚ, το «θρίλερ» με την Πλεύση Ελευθερίας ; Πόσες έδρες θα έχει κάθε κόμμα στην Βουλή.

Ευρύ προβάδισμα της Νέας Δημοκρατίας έναντι του ΣΥΡΙΖΑ, μεγαλύτερο αυτού που έδιναν οι δημοσκοπήσεις στην προεκλογική περίοδο, πιθανότατα διψήφιο ποσοστό του ΠΑΣΟΚ και Βουλή με 7 κόμματα, καθώς η εκτίμηση θέλει να περνά το όριο του 3% και η Πλεύση Ελευθερίας, προκύπτει από το exit poll που ανακοίνωσε στον εκλογικό μαραθώνιο, που ξεκίνησε στις 17:00 στον ΑΝΤ1, ο επικεφαλής της Marc, Θωμάς Γεράκης.

Σύμφωνα με τον Θωμά Γεράκη, η εκτίμηση για τις έδρες που θα καταλάβει κάθε κόμμα στην Βουλή, είναι η ακόλουθη:

121 έδρες: Νέα Δημοκρατία

86 έδρες: ΣΥΡΙΖΑ

35 έδρες: ΠΑΣΟΚ - Κίνημα Αλλαγής

22 έδρες: ΚΚΕ

15 έδρες: Ελληνική Λύση

11 έδρες: ΜέΡΑ25

10 έδρες: Πλεύση Ελευθερίας.

Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις, συνεργασία Κυβέρνησης και ΠΑΣΟΚ οδηγεί σε Κυβέρνηση με 156 βουλευτές, εάν υπάρξει τέτοιο ενδεχόμενο.

Με επεξεργασμένο το 80% των ερωτηματολογίων των 7.000 ψηφοφόρων που πήραν μέρος στο exit poll (αργότερα θα ενσωματωθούν οι απαντήσεις όσων ψήφισαν από τις 17:00 έως τις 19:00, τα ποσοστά των κομμάτων, εκτιμήθηκαν ως εξής:

36%-40%: Νέα Δημοκρατία

25%-29%%: ΣΥΡΙΖΑ

9,5%-12,5%: ΠΑΣΟΚ - Κίνημα Αλλαγής

6%-8%: ΚΚΕ

3,5%-5,5%: Ελληνική Λύση

2,5%-4,5%: ΜέΡΑ25

2,2%-4,2%: Πλεύση Ελευθερίας

4,8%-6,8%: Άλλο κόμμα

Παρακολουθήστε LIVE τον εκλογικό μαραθώνιο του ΑΝΤ1, πατώντας ΕΔΩ:

Οι πρώτες αντιδράσεις από Γεωργιάδη και Παππά

Ο Άδωνις Γεωργιάδης, μιλώντας στον ΑΝΤ1, σχολίασε τα αποτελέσματα του exit poll. Όπως είπε είναι ένα «πάρα πολύ καλό αποτέλεσμα για την ΝΔ» και πρόσθεσε ότι «μας γεμίζει πολύ μεγάλη ευθύνη» και στην συνέχεια ευχαρίστησε τον ελληνικό λαό. Ανέφερε ακόμα ότι στην ΝΔ δεν σκέφτονταν να κάνουν κυβέρνηση από τις πρώτες εκλογές και υπογράμμισε ότι από την πρώτη στιγμή ο Κυριάκος Μητσοτάκης είπε ότι ο στόχος είναι η αυτοδυναμία

«Ο μείζον στόχος είναι η αυτοδυναμία για να μπορέσει ο Κυριάκος Μητσοτάκης να κάνει την δουλειά του» είπε και πρόσθεσε ότι θα ήθελαν με το ΠΑΣΟΚ να συνεννοηθούν στα μεγάλα προβλήματα του τόπου. Ανέφερε ακόμα ότι «ο κόσμος μετά βδελυγμίας» απέρριψε, όπως την έξαλλη στάση του ΣΥΡΙΖΑ. «Πιστεύω ότι αυτό έβλαψε τον ΣΥΡΙΖΑ», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Από την πλευρά του, ο Νίκος Παππάς, μιλώντας επίσης στον ΑΝΤ1, δεν θέλησε να σχολιάσει τα ποσοστά του exit poll, λέγοντας ότι θα ήθελε να περιμενει την κανονική ροή των αποτελεσμάτων. Ωστόσο, ανέφερε ότι το αποτέλεσμα που δίνει το exit poll «απέχει από τους στόχους μας». Σημείωσε ακόμα ότι ο Κυριάκος Μητσοτάκης «φαίνεται ότι θα πάρει την πρώτη εντολή και θα δούμε αν θα σχηματίσει κυβέρνηση», ενώ παραδέχτηκε ότι στον ΣΥΡΙΖΑ είχαν την προσδοκία να βγουν πρώτο κόμμα.

Καλεσμένη στο στούντιο του ΑΝΤ1 βρέθηκε και η Νάντια Γιαννακοπούλου. Μιλώντας για το αποτέλεσμα του exit poll είπε ότι στο ΠΑΣΟΚ το περίμεναν. Το χαρακτήρισε θετικό για το ΠΑΣΟΚ, σημειώνοντας ότι αύξησαν τα ποσοστά τους. «Ο ΣΥΡΙΖΑ και Αλέξης Τσίπρας αποδείχθηκαν χρυσός χορηγός της κυβέρνησης και του Κυριάκου Μητσοτάκη», σχολίασε ακόμα η κ. Γιαννακοπούλου.

Στελέχη της ΝΔ μετά την ανακοίνωση των exit polls έλεγαν τα εξής συνομιλώντας με δημοσιογράφους, «Εμείς περιμένουμε τα επίσημα αποτελέσματα. Τα στοιχεία δείχνουν ότι αυτό που ζητούσαμε για καθαρή νίκη με διαφορά φαίνεται να επιτυγχάνεται. Περιμένουμε τα επίσημα».

