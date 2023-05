Πολιτική

Εκλογές 2023 - Αποτελέσματα live: Έδρες και σταυροί σε διαδραστικό χάρτη

Δείτε σε απευθείας μετάδοση την ενσωμάτωση των εκλογικών αποτελεσμάτων, με την ροή που αυτά δημοσιοποιούνται από το Υπ. Εσωτερικών.

Με το exit poll να έχει ήδη από τις 19:00 της Κυριακής δώσει "πρόγευση" για το αποτέλεσμα των εκλογών της 21ης Μαΐου και την εκτίμηση για τις έδρες που καταλαμβάνουν τα κόμματα που μπαίνουν στην Βουλή να δείχνουν ότι μπορεί να υπάρξει κυβέρνηση συνεργασίας ανάμεσα σε Νέα Δημοκρατία και ΠΑΣΟΚ, εάν δρομολογηθεί τέτοιο ενδεχόμενο μετά από το εκλογικό αποτέλεσμα, το ενδιαφέρον των εκλογέων στρέφεται στην ροή των αποτελεσμάτων από τις εκλογικές περιφέρειες ανά την Ελλάδα.

Παράλληλο ενδιαφέρον υπάρχει για τους σταυρούς που θα συγκεντρώσουν οι υποψήφιοι βουλευτές, οι οποίοι όμως θα καταμετρηθούν σε δεύτερη φάση από τους δικαστικούς αντιπροσώπους και τα μέλη των εφορευτικών επιτροπών, αφού καταμετρηθούν και σταλούν στο Υπουργείο Εσωτερικών τα αποτελέσματα για τα κόμματα.

Δείτε εδώ σε απευθείας μετάδοση από την βάση του Υπουργείου Εσωτερικών τα αποτελέσματα ανά εκλογική περιφέρεια:

