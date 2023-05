Πολιτική

Εκλογές - Exit poll (100%): η ΝΙΚΗ και το “θρίλερ” για Βουλή με 8 κόμματα

Τι δείχνει το exit poll με ενσωματωμένα τα αποτελέσματα από το σύνολο των 7.000 ερωτηματολογίων. “Ανοίγει” η ψαλίδα ΝΔ - ΣΥΡΙΖΑ. Ποια ποσοστά συγκεντρώνει κάθε κόμμα.

Διευρυμένο σε σχέση με το 80% του exit poll είναι το προβάδισμα της Νέας Δημοκρατίας έναντι του ΣΥΡΙΖΑ με επεξεργασμένο το 100% των 7.000 ερωτηματολογίων, στα οποία απάντησαν εκλογείς ανά την Ελλάδα, με την ψαλίδα να είναι σε κάθε περίπτωση σε διψήφιο ποσοστό και τον επικεφαλής της Marc, Θωμά Γεράκη, η διαφορά να ξεπεράσει τις 15 μονάδες ή να πλησιάσει ακόμη και σε διπλάσιο ποσοστό της ΝΔ από εκείνο του ΣΥΡΙΖΑ.

Διψήφιο ποσοστό, αυξημένο σε σχέση με το 2019, θα συγκεντρώσει το ΠΑΣΟΚ, σύμφωνα με το 100% του exit poll, ενώ θρίλερ υπάρχει στα μικρότερα κόμματα, καθώς η εκτίμηση «βάζει» στην Βουλή τόσο την Πλεύση Ελευθερίας όσο και την ΝΙΚΗ, δείχνοντας δηλαδή ότι θα προκύψει Βουλή με 8 κόμματα.

37,5%-41,5%: Νέα Δημοκρατία

23,5%-27,5%%: ΣΥΡΙΖΑ

11,5%-12,5%: ΠΑΣΟΚ - Κίνημα Αλλαγής

6,5%-7,5%: ΚΚΕ

4,3%-5,3%: Ελληνική Λύση

2,5%-3,5%: ΜέΡΑ25

2,5%-3,5%: Πλεύση Ελευθερίας

2,5%-3,5%: ΝΙΚΗ

