Εκλογές - Εκτίμηση ΥΠΕΣ: Βουλή χωρίς ΝΙΚΗ, Πλεύση Ελευθερίας και MέΡΑ25

Η ανακοίνωση του ΥΠΕΣ για την εκτίμηση του εκλογικού αποτελέσματος, με καταμέτρηση του 40% των ψήφων.

Με πέντε κόμματα διαμορφώνεται η Βουλή, με την εκτίμηση του τελικού αποτελέσματος από το ΥΠΕΣ και καταμετρημένο το 40% των αποτελεσμάτων, το οποίο ανακοινώθηκε από το Υπουργείο Εσωτερικών, στις 21:00, με ποσοστό λάθους +- 0.5%.

Εκτός Βουλής μένουν:

ΜέΡΑ25

Πλεύση Ελευθερίας

Νίκη

Συγκεκριμένα, με καταμετρημένο το 40% των ψήφων η εκτίμηση είναι η εξής:

ΝΔ: 41,6% και 146 έδρες

ΣΥΡΙΖΑ: 20% και 71 έδρες

ΠΑΣΟΚ: 11,7% και 42 έδρες

ΚΚΕ: 7,2% και 25 έδρες

Ελληνική Λύση: 4,5% και 16 έδρες

Νίκη: 2,9%

Πλεύση Ελευθερίας: 2,8%

ΜέΡΑ 25: 2,4%





