Εκλογές – Ανδρουλάκης: Ευχαριστώ για την νίκη σήμερα

Η πρώτη αντίδραση του προέδρου του ΠΑΣΟΚ μετά την ανακοίνωση των αρχικών αποτελεσμάτων των εκλογών.

«Ευχαριστώ από τα βάθη της καρδιάς μου κάθε Ελληνίδα και κάθε Έλληνα που υπέγραψαν αυτή τη νίκη σήμερα», δήλωσε ο Νίκος Ανδρουλάκης προσερχόμενος στα γραφεία του ΠΑΣΟΚ, στις 21:30 το βράδυ της Κυριακής.

Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ έφτασε καταχειροκροτούμενος στη Χαριλάου Τρικούπη, όπου υπό τον ήχο κόρνας έγινε δεκτός ως νικητής.

Σύμφωνα με τα πρώτα αποτελέσματα του 50% και πλέον του εκλογικού αποτελέσματος, το ΠΑΣΟΚ – Κίνημα Αλλαγής παίρνει διψήφιο ποσοστό 11,93% με 43 έδρες στη Βουλή.

