Εκλογές: Συγχαρητήρια Τσίπρα στον Μητσοτάκη - Διάψευση σεναρίων για παραίτηση

Τι ειπώθηκε στο τηλεφώνημα του Προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ προς τον Πρωθυπουργό και Πρόεδρο της ΝΔ.

Τηλεφώνημα από τον Αλέξη Τσίπρα, με το οποίο τον συνεχάρη για την ευρεία εκλογική νίκη της Νέας Δημοκρατίας, με μεγάλη διαφορά σχεδόν 20 μονάδων απο τον ΣΥΡΙΖΑ, δέχθηκε ο Πρωθυπουργός και Πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης άκουσε τον Αλέξη Τσίπρα να τον συγχαίρει για το εκλογικό αποτέλεσμα, ενώ πληροφορίες αναφέρουν πως συνομίλησαν και για την ημερομηνία των δεύτερων εκλογών και το ενδεχόμενο αυτές να μην γίνουν στις 2 Ιουλίου, αλλά στις 25 Ιουνίου.

Ο Αλέξης Τσίπρας έφτασε στην Κουμουνδούρου, στα κεντιρκά γραφεία του ΣΥΡΙΖΑ λίγο μετά τιε 21:00 της Κυριακής.

Τον υποδέχθηκαν ψηφοφόροι και εργαζόμενοι του κόμματος φωνάζοντας συνθήματα, χωρίς πάντως ο Αλέξης Τσίπρας να προβεί σε κάποια δήλωση.

Πηγές της Κουμουνδούρου διαψεύδουν φήμες και σενάρια περί παραίτησης του Αλέξη Τσίπρα, σημειώνοντας πως βάσει της αποτίμησης για το εκλογικό αποτέλεσμα, θεωρείται ότι δεν εκτιμήθηκε ούτε από τα στελέχη του κόμματος ούτε από τον κόσμο της παράταξης το νόημα και η σημασία της πρώτης κάλπης.