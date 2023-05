Πολιτική

Εκλογές – Κουτσούμπας: Ακόμα μεγαλύτερη ενίσχυση του ΚΚΕ σε νέες εκλογές

Η δήλωση του ΓΓ του ΚΚΕ μετά το εκλογικό αποτέλεσμα, που δίνει ενισχυμένο ποσοστό στην παράταξη.

«Θα ήθελα εκ μέρους της Κεντρικής Επιτροπής να χαιρετίσουμε τους χιλιάδες εργαζόμενους, τους χιλιάδες νέους και νέες που έκαναν αυτό το βήμα σήμερα, ψήφισαν το ΚΚΕ, δίνοντάς του σημαντική άνοδο. Θέλουμε να συγχαρούμε τα μέλη μας, τους φίλους, τα στελέχη του ΚΚΕ, τα μέλη και τα στελέχη της ΚΝΕ που έδωσαν τον καλύτερο εαυτό τους συμβάλλοντας σε αυτό το εκλογικό αποτέλεσμα» δήλωσε ο γγ της ΚΕ του ΚΚΕ, Δημήτρης Κουτσούμπας.

«Το αποτέλεσμα αυτό είναι καρπός της πείρας των εργατικών-λαϊκών δυνάμεων που πήραν μέρος όλα τα προηγούμενα χρόνια σε αγώνες, σε σημαντικές δράσεις μαζί με τους κομμουνιστές και τις κομμουνίστριες.

Ιδιαίτερα θέλουμε να ευχαριστήσουμε όσους και όσες συμπορεύθηκαν μαζί μας σε αυτή την εκλογική μάχη είτε ως υποψήφιοι, είτε με την προσωπική τους πολύπλευρη συνεισφορά για την ενίσχυση του ΚΚΕ» σημείωσε ο Δ. Κουτσούμπας και προσέθεσε: «Οι νέες δυνάμεις στο πλάι των παλιών που συσπειρώθηκαν γύρω από το κόμμα μας μπορούν σήμερα να τροφοδοτήσουν μια νέα δυναμική στο δρόμο μιας μεγάλης λαϊκής αντεπίθεσης της μαζικής ταξικής πάλης, της ανασύνταξης συνολικά του εργατικού-συνδικαλιστικού κινήματος, της προώθησης της Κοινωνικής Συμμαχίας ενάντια στα μονοπώλια, το κεφάλαιο, τον καπιταλισμό».

«Η ενίσχυση της πολιτικής επιρροής του ΚΚΕ ιδιαίτερα σε σημαντικά αστικά κέντρα της χώρας, σε εργατικές γειτονιές των μεγάλων πόλεων, σε περιοχές όπου συγκεντρώνεται μεγάλο μέρος του βιομηχανικού και γενικότερα του εργατικού δυναμικού, για παράδειγμα στην Αττική, είναι ελπιδοφόρα μηνύματα που ανοίγουν τον δρόμο του αύριο» υπογράμμισε ο γγ του ΚΚΕ.

Όπως είπε ο κ. Κουτσούμπας, «ο συσχετισμός που προέκυψε από τις εκλογές μεταξύ των αστικών κομμάτων, της ΝΔ, του ΣΥΡΙΖΑ του ΠΑΣΟΚ, δείχνει όχι μόνο τις δυνατότητες σχηματισμού μιας κυβέρνησης που μπορεί να συνεχίσει στην ίδια αντιλαϊκή κατεύθυνση, αλλά και μιας συναίνεσης, ταυτόχρονα, και στήριξης από δυνάμεις που βρίσκονται και θα βρίσκονται στην αντιπολίτευση, προς όφελος του μεγάλου κεφαλαίου και σε βάρος των εργαζομένων του ιδιωτικού και δημοσίου τομέα, των αυτοαπασχολουμένων επαγγελματιών, των επιστημόνων, των αγροτών, των συνταξιούχων, της νεολαίας μας».

«Είναι ξεκάθαρο αυτό που είπε το ΚΚΕ όλο αυτό το διάστημα ότι παρά τις επιμέρους διαφορές τους, τις αντιπαραθέσεις τους, συγκλίνουν σε βασικές στρατηγικές πολιτικές, σε βασικές κατευθύνσεις. Και όχι μόνο αυτό. Κυρίως ο ΣΥΡΙΖΑ πρώτα ως κυβέρνηση και αυτή την τετραετία ως αντιπολίτευση αποτέλεσε βασικό φορέα συντηρητικοποίησης ανθρώπων, τροφοδοτώντας τελικά την επικράτηση της ΝΔ« προσέθεσε και επισήμανε:

«Έτσι, από αύριο ο ελληνικός λαός, η νεολαία θα βρίσκονται απέναντι σε ένα νέο κύμα επίθεσης για την υλοποίηση των νέων μνημονιακών προαπαιτούμενων του Ταμείου Ανάκαμψης με νέο γύρο περικοπών, λιτότητας, με αυστηρή δημοσιονομική πολιτική, με ανοιχτό το ενδεχόμενο μιας νέας οικονομικής κρίσης, τις επικίνδυνες εξελίξεις από το μέτωπο του πολέμου στην Ουκρανία με μεγαλύτερη εμπλοκή της Ελλάδας αλλά και με τις αρνητικές διευθετήσεις που φέρνει η ΝΑΤΟϊκή ομπρέλα στα ελληνοτουρκικά. Αυτά θα υλοποιήσει η νέα αντιλαϊκή κυβέρνηση που θα προκύψει».

«Καμιά στήριξη, καμιά ανοχή, κανένας συμβιβασμός σε όλες αυτές τις αντιλαϊκές πολιτικές. Το ΚΚΕ θα ασκεί τη μόνη ελπιδοφόρα για το λαό μας αντιπολίτευση και μέσα στη Βουλή και έξω από αυτή στο μετερίζι των ταξικών, λαϊκών αγώνων για την προστασία της ζωής, για την προστασία του εισοδήματος, όλων των δικαιωμάτων του λαού και της νεολαίας» υπογράμμισε ο γγ της ΚΕ του κόμματος.

Σημείωσε πως «οι σκέψεις και τα σενάρια για επανάληψη των εκλογών, για προσφυγή σε νέες κάλπες γίνονται όχι γιατί δεν μπορεί να σχηματιστεί κυβέρνηση, αλλά γιατί θέλουν να αλλοιώσουν την ψήφο του λαού, με εκβιαστικά διλήμματα, με την υφαρπαγή και των ψήφων και των βουλευτικών εδρών με βάση το νέο εκλογικό νόμο» και κατέληξε:

«Συνεπώς σε αυτή την περίπτωση, απαιτείται από τώρα, να ετοιμαστούμε για μια ακόμα μεγαλύτερη ενίσχυση του ΚΚΕ σε πιθανές νέες εκλογές αφού η αντιλαϊκή ατζέντα τους είναι κάτι παραπάνω από δεδομένη.

Γιατί το ΚΚΕ θα αξιοποιήσει αυτή τη δύναμη που του έδωσε ο λαός στην κάλπη για να συμβάλλει και μέσα στη Βουλή και στους δρόμους του αγώνα για την οργάνωση της λαϊκής αντίστασης, της αντεπίθεσης στο δρόμο της ανατροπής, οι βουλευτές του θα είναι πραγματικά στηρίγματα των λαϊκών αγώνων, των διεκδικήσεων, περισσότερες φωνές υπεράσπισης και ανάδειξης των λαϊκών συμφερόντων και μέσα στη Βουλή και παντού.

Συνεχίζουμε δυνατά, δυναμικά, έτσι όπως ξεκινήσαμε και το επόμενο διάστημα».

