Πολιτική

Εκλογές – Μητσοτάκης: Η αυτοδυναμία της ΝΔ να επιβεβαιωθεί στην κάλπη

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Το μήνυμα του Κυριάκου Μητσοτάκη μετά την εκλογική νίκη της Νέας Δημοκρατίας και αυτό για την δεύτερη κάλπη.

«Ευχαριστώ από καρδιάς. Η σημερινή νίκη ανήκει σε όλους εσάς. Στην κυριολεξία όλη η Ελλάδα είναι μπλε σήμερα» δήλωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης απευθυνόμενος στον κόσμο που είχε συγκεντρωθεί έξω από τα κεντρικά γραφεία της ΝΔ και πανηγύριζε το εκλογικό αποτέλεσμα.

«Ένα μεγάλο ευχαριστώ σε όλους όσοι δούλεψαν τόσο σκληρά για να πετύχουμε αυτή τη μεγάλη νίκη που ξεπέρασε και τις δικές μας προσδοκίες» είπε ο πρωθυπουργός και συνέχισε: «Θέλω σήμερα να ευχαριστήσω προσωπικά όλους τους στενούς μου συνεργάτες. Καθ' όλη τη διάρκεια αυτής της δύσκολης τετραετίας δώσαμε πολλές μάχες κρατήσαμε τη χώρα όρθια και έχουμε βάλει τα θεμέλια για μια καλύτερη πατρίδα.

Θέλω να ευχαριστήσω όλα τα στελέχη της κομματικής μας οργάνωσης. Επιβεβαιώσατε στην πράξη ότι η ΝΔ είναι το μεγαλύτερο κεντροδεξιό κόμμα στην Ευρώπη.

Θέλω να πω ένα ξεχωριστό ευχαριστώ στην οικογένειά μου, στη Δάφνη, στον Κωνσταντίνο, στη Σοφία, στη Μαρέβα για όλη τη στήριξη που μου παρείχαν αυτή τη δύσκολη τετραετία.

Και θέλω να γνωρίζετε φίλες και φίλοι ότι το βάρος της ευθύνης σήμερα που πέφτει στους ώμους σήμερα είναι τέτοιο που θα με κάνει να δουλέψω ακόμα πιο σκληρά για να κινηθούμε ακόμα πιο τολμηρά και ακόμα πιο γρήγορα στην υλοποίηση των κεντρικών προεκλογικών μας δεσμεύσεων.

Πάντα πίστευα και εξακολουθώ να το πιστεύω ότι πρέπει να εμπιστευόμαστε τους πολίτες και τον ελληνικό λαό. Οι πολίτες μας ανταπέδωσαν απλόχερα αυτή την εμπιστοσύνη τους και έχουμε ένα χρέος με σεμνότητα και χωρίς έπαρση να σταθούμε στο ύψος των περιστάσεων. Θα δώσουμε μαζί τον επόμενο αγώνα που ξεκινάει αύριο κιόλας ώστε στις επόμενες εκλογές αυτό το οποίο αποφάσισαν ήδη οι πολίτες, την αυτοδύναμη ΝΔ να επιβεβαιωθεί και μαθηματικά στην κάλπη.

Ας επιτρέψουμε λοιπόν σήμερα στους εαυτούς μας να χαλαρώσουμε λίγο, να γιορτάσουμε όπως αξίζει αυτή η μεγάλη νίκη, που πιστεύω πράγματι πως είναι μια νίκη της προόδου απέναντι στην καθυστέρηση. Είναι μια νίκη μιας πιο φωτεινής Ελλάδας απέναντι στη γκρίζα Ελλάδα που κάποιοι επιχείρησαν να παρουσιάσουν.

Από αύριο μας περιμένει πολλή δουλειά. Θα προχωρήσουμε σταθερά, τολμηρά και μπροστά για να μπορέσουμε να ολοκληρώσουμε αυτό το σημαντικό πρώτο βήμα το οποίο κάναμε σήμερα και να είμαστε οι οριστικοί νικητές και να συνεχίσουμε τη σημαντική δουλειά που έχουμε αναλάβει».

Ειδήσεις σήμερα:

Εκλογές 2023 - Αποτελέσματα live: Έδρες και σταυροί σε διαδραστικό χάρτη

Επίθεση σκύλου: πατέρας προσπάθησε να προστατεύσει το παιδί του και συνελήφθη

Euroleague: Ο Ολυμπιακός ηττήθηκε από τη Ρεάλ στον τελικό