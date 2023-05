Κόσμος

Εκλογές - Διεθνή ΜΜΕ: Πώς σχολιάζουν το αποτέλεσμα της κάλπης

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Κεντρικό θέμα σε πολλά διεθνή μέσα ενημέρωσης ήταν οι εκλογές στην Ελλάδα. Τι γράφουν BBC, Guardian, Reuters και Anadolu.



Κεντρικό θέμα σε πολλά διεθνή μέσα ενημέρωσης ήταν οι σημερινές βουλευτικές εκλογές στην Ελλάδα, με τα περισσότερα από αυτά να επισημαίνουν ότι η χώρα ενδέχεται να οδηγηθεί και πάλι στις κάλπες, παρά τη νίκη της Νέας Δημοκρατίας με μεγάλη διαφορά.

Το βρετανικό BBC γράφει ότι «για μια χούφτα έδρες» η Νέα Δημοκρατία δεν εξασφαλίζει την απόλυτη πλειοψηφία στο κοινοβούλιο. «Ο κεντροαριστερός αντίπαλος (σ.σ. του πρωθυπουργού Κυρ. Μητσοτάκη), Αλέξης Τσίπρας τον συνεχάρη, καθώς το κόμμα του οδεύει προς ένα κακό αποτέλεσμα, με ποσοστό μόλις 20%. Παρά τη μεγάλη νίκη της κεντροδεξιάς, ενδέχεται να επιλέξει να πάει σε δεύτερες εκλογές αντί να επιδιώξει μια (κυβέρνηση) συνασπισμού». Το δίκτυο αναφέρεται επίσης στο γεγονός ότι οι δημοσκοπήσεις υποτίμησαν τη μεγάλη διαφορά μεταξύ των δύο πρώτων κομμάτων, ενώ επισημαίνει ότι νικητής των εκλογών αναδεικνύεται και το ΠΑΣΟΚ, το οποίο συγκεντρώνει ποσοστό άνω του 12%.

Η επίσης βρετανική εφημερίδα Guardian γράφει ότι «οι βουλευτικές εκλογές στην Ελλάδα δεν έβγαλαν νικητή, μολονότι το κεντροδεξιό κόμμα του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη συγκέντρωσε το 41% των ψήφων με καταμετρημένο πάνω από το 70% των ψηφοδελτίων». Η εφημερίδα επισημαίνει ότι η διαφορά των 20 μονάδων από το δεύτερο κόμμα, τον Σύριζα, είναι κάτι που «παρατηρείται σπάνια» μετά την πτώση της χούντας, το 1974, ενώ σημειώνει επίσης ότι ακόμη και στην Κρήτη, το «προπύργιο των Σοσιαλιστών», η Νέα Δημοκρατία τα πήγε «αναπάντεχα καλά». Φιλοξενεί εξάλλου τη δήλωση του Γιώργου Γεραπετρίτη ότι «ο ελληνικός λαός ψήφισε για το μέλλον, ψήφισε για τις μελλοντικές γενιές».

Το Γερμανικό Πρακτορείο (DPA), σε μια από τις πρώτες ανταποκρίσεις του, μετέδωσε το έξιτ πολ, σημειώνοντας ότι «παρά το ισχυρό προβάδισμά της, η Νέα Δημοκρατία δεν είναι σίγουρο ότι θα μπορέσει να σχηματίσει κυβερνητικό συνασπισμό λόγω των αλλαγών στον εκλογικό νόμο της χώρας». «Οι κυβερνήσεις συνασπισμού είναι κάτι σπάνιο και συχνά αποτυχημένο στην Ελλάδα. Εάν δεν σχηματιστεί κυβέρνηση εντός 10 ημερών, θα προκηρυχθούν νέες εκλογές για τον Ιούλιο», προσθέτει το πρακτορείο.

Η Νέα Δημοκρατία οδεύει προς μια «συντριπτική νίκη», γράφει το Reuters, βασιζόμενο στα πρώτα αποτελέσματα. Το αποτέλεσμα, λέει το πρακτορείο, δίνει μια ώθηση στον νυν πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη, μολονότι σύμφωνα με τις προβλέψεις δεν θα συγκεντρώσει απόλυτη πλειοψηφία στη Βουλή.

Οι γαλλικές εφημερίδες Le Monde και Liberation, γράφουν επίσης, επικαλούμενες τα μερικά αποτελέσματα, ότι ο Κυριάκος Μητσοτάκης, αν και το κόμμα του προηγείται με διαφορά, μπορεί να δυσκολευτεί να σχηματίσει σταθερή κυβέρνηση, επειδή δεν θα έχει απόλυτη πλειοψηφία.

Το Γαλλικό Πρακτορείο μετέδωσε το exit poll, τα αποτελέσματα αλλά και τη δήλωση του Κυριάκου Μητσοτάκη για «πολιτικό σεισμό» και το γεγονός ότι οι πολίτες έδωσαν την εντολή στη ΝΔ να κυβερνήσει αυτοδύναμη.

«Οι κυβερνώντες συντηρητικοί προηγούνται στις εκλογές, αλλά είναι πιθανές δεύτερες εκλογές», τιτλοφορεί εξάλλου το θέμα του το Politico, βασιζόμενο στα πρώτα έξιτ πολ.

Το τουρκικό πρακτορείο Anadolu γράφει επίσης ότι η Νέα Δημοκρατία κερδίζει τις εκλογές, επικαλούμενο τα πρώτα, μερικά αποτελέσματα, ενώ φιλοξενεί και εκτενές φωτορεπορτάζ από την ημέρα των εκλογών.

Για «ξεκάθαρη νίκη» του Κυρ. Μητσοτάκη στις εκλογές κάνει λόγο η ισπανική El Pais, επισημαίνοντας και αυτή το μεγαλύτερο από το αναμενόμενο προβάδισμα της Νέας Δημοκρατίας επί του ΣΥΡΙΖΑ, αλλά και την άνοδο του ΠΑΣΟΚ.

Ειδήσεις σήμερα:

Εκλογές 2023 - Αποτελέσματα live: Έδρες και σταυροί σε διαδραστικό χάρτη

Επίθεση σκύλου: πατέρας προσπάθησε να προστατεύσει το παιδί του και συνελήφθη

Euroleague: Ο Ολυμπιακός ηττήθηκε από τη Ρεάλ στον τελικό