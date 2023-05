Πολιτική

Εκλογές - Ζωή Κωνσταντοπούλου για Πλεύση Ελευθερίας: Σύντομα θα έχουμε “Ζωή στην Βουλή”

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Το μήνυμα της επικεφαλής του κόμματος που με βάση το πρώτο exit poll έμπαινε στην Βουλή, όμως αργότερα έδωσε μάχη ψήφο – ψήφο. Τι είπε για τις επόμενες εκλογές.

«Έχουμε κάθε λόγο να χαμογελάμε, έχουμε κάθε λόγο να αισιοδοξούμε ότι η Πλεύση Ελευθερίας ανεβαίνει», είπε η πρόεδρος του κόμματος, Ζωή Κωνσταντοπούλου, αναμένοντας τα τελικά αποτελέσματα, καθώς η Πλεύση Ελευθερίας έδινε μάχη για να πιάσει το όριο του 3% των ψήφων για να μπει στην Βουλή.

«Εγώ αισθάνομαι την ανάγκη, γιατί ξέρω ότι πολλοί άνθρωποι αγωνιούν αν μπαίνουμε στην Βουλή… Σε όλους αυτούς τους νέους ανθρώπους, αλλά και στους μεγαλύτερους, τους καλώ να μείνουν κοντά μας. Να ξέρουν ότι χάρη σε αυτούς η Πλεύση Ελευθερίας είχε αυτή την εκτόξευση των τελευταίων ημερών», είπε η κ. Κωνσταντοπούλου.

Συμπλήρωσε ότι «Το μήνυμα τους ότι μπορούμε να αλλάξουμε τον κόσμο με αγάπη, με χαμόγελο και επιμονή είναι πολύ ηχηρό. Η Πλεύση Ελευθερίας είναι μια ανάσα από το να είναι στην Βουλή. Έχουμε κάθε λόγο να πιστεύουμε ότι πολύ σύντομα θα έχουμε "Ζωή στην Βουλή"».

Όπως προσέθεσε η επικεφαλής της Πλεύσης Ελευθερίας, «εμείς αυτό το οποίο εισπράττουμε είναι η πίστη του κόσμου ότι το υπόδειγμα της Πλεύσης μπορεί να συγκροτήσει την πραγματική φωνή και υπεράσπιση των πολιτών απέναντι σε εκείνα που κανείς δεν τους υπερασπίστηκε».

Κατέληξε λέγοντας «Εγώ δεν θα προδώσω κανέναν και καμία ποτέ από όλα τα παιδιά που μου τηλεφωνούν. Δεν θα κάνω βήμα πίσω από τα όνειρα μας και τις ελπίδες μας».

Ειδήσεις σήμερα:

Εκλογές 2023 - Αποτελέσματα live: Έδρες και σταυροί σε διαδραστικό χάρτη

Εκλογές - Φίνος Φιλμ: αφιέρωμα στις... κάλπες με θρυλικές ατάκες (βίντεο)

Μενέντεζ στον ΑΝΤ1: Μετά τις εκλογές Ελλάδα και Τουρκία θα βρουν τρόπους να λύσουν τα προβλήματά τους