Εκλογές: Η νίκη “αυτοδυναμίας” της ΝΔ, η “χαμηλή πτήση” του ΣΥΡΙΖΑ και η “επόμενη μέρα”

Τι δήλωσαν οι πολιτικοί αρχηγοί μετά το εκλογικό αποτέλεσμα. Χαμόγελα σε ΝΔ και ΠΑΣΟΚ. Προβληματισμός στον ΣΥΡΙΖΑ.



Νίκη της ΝΔ με μεγάλη διαφορά από τον ΣΥΡΙΖΑ δίνουν τα επίσημα αποτέλεσμα του Υπουργείου Εσωτερικών στην ελληνική επικράτεια. Σύμφωνα με την εκτίμηση του τελικού αποτελέσματος από την Singular Logic, υπάρχει διαφορά άνω των 21 μονάδων ανάμεσα σε Νέα Δημοκρατία και ΣΥΡΙΖΑ, ενώ το ΠΑΣΟΚ εμφανίζεται ενισχυμένο.

Επίσης, σύμφωνα με την εκτίμηση του τελικού αποτελέσματος η επόμενη Βουλή θα είναι πεντακομματική, καθώς εκτός φαίνεται να μένουν το ΜέΡΑ25, η Πλεύση Ελευθερίας και η Νίκη.

Οι πολιτικοί αρχηγοί μετά την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων έκαναν δηλώσεις σχολιάζοντας τα όσα ανέδειξαν οι κάλπες.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης έκανε την πρώτη του δήλωση από τα γραφεία του κόμματος στην Πειραιώς μετά την εκτίμηση του αποτελέσματος των εκλογών 2023 και την πρωτιά της Νέας Δημοκρατίας. Μεταξύ άλλων ο πρωθυπουργός τόνισε ότι «τα δεδομένα της κάλπης είναι καταλυτικά. Η ΝΔ έχει την έγκριση των πολιτών να κυβερνήσει αυτοδύναμη και δυνατή»

Ανέφερε ακόμα ότι οι πολίτες έδωσαν την έγκρισή τους για μια ΝΔ αυτοδύναμη και δυνατή, έδωσαν εντολή για ισχυρή κυβέρνηση με ορίζοντα τετραετίας. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης έκανε λόγο για «πολιτικό σεισμό», δήλωσε περήφανος και συγκινημένος για το «εντυπωσιακό ποσοστό» και είπε ότι θα επιταχύνει τις διαδικασίες για την ανάδειξη αυτοδύναμης κυβέρνησης.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης λίγο αργότερα μίλησε στον κόσμο που είχε συγκεντρωθεί έξω από τα κεντρικά γραφεία της ΝΔ και πανηγύριζε για το εκλογικό αποτέλεσμα. «Ευχαριστώ από καρδιάς. Η σημερινή νίκη ανήκει σε όλους εσάς. Στην κυριολεξία όλη η Ελλάδα είναι μπλε σήμερα», τόνισε και ευχαρίστησε τους συνεργάτες του αλλά και την οικογένειά του. «Από αύριο μας περιμένει πολλή δουλειά. Θα προχωρήσουμε σταθερά, τολμηρά και μπροστά για να μπορέσουμε να ολοκληρώσουμε αυτό το σημαντικό πρώτο βήμα το οποίο κάναμε σήμερα και να είμαστε οι οριστικοί νικητές και να συνεχίσουμε τη σημαντική δουλειά που έχουμε αναλάβει», είπε τέλος ο πρωθυπουργός.

Από την πλευρά του ο Αλέξης Τσίπρας, ο οποίος επικοινώνησε τηλεφωνικά με τον Κυριάκο Μητσοτάκη και τον συνεχάρη για την νίκη του, προανήγγειλε την άμεση σύγκληση των οργάνων του κόμματος, προκειμένου να αποτιμηθεί το εκλογικό αποτέλεσμα και να αποφασιστούν οι αλλαγές ενόψει της επόμενης εκλογικής αναμέτρησης.

Σχολιάζοντας την εκλογική επίδοση του ΣΥΡΙΖΑ, ο Αλέξης Τσίπρας είπε ότι «Οι αγώνες έχουν και νίκες και ήττες. Το εκλογικό αποτέλεσμα είναι εξαιρετικά αρνητικό για τον ΣΥΡΙΖΑ. Τα συλλογικά μας όργανα θα συγκληθούν άμεσα, ώστε να αποτιμήσουν τα αποτελέσματα». Σημείωσε ότι «Ο εκλογικός κύκλος δεν έχει κλείσει» και εκτίμησε ότι «κατά πάσα πιθανότητα θα υπάρξει δεύτερη εκλογική αναμέτρηση συνεπώς δεν έχουμε το περιθώριο του χρόνου. Πρέπει να κάνουμε άμεσα όλες τις αλλαγές που χρειάζονται ώστε να δώσουμε με τους καλύτερους δυνατούς όρους στην επόμενη κρίσιμη και τελική εκλογική μάχη».

Με επευφημίες και πανηγυρισμούς από δεκάδες συγκεντρωμένους, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ, Νίκος Ανδρουλάκης, αναφερόμενος στο εκλογικό αποτέλεσμα δήλωσε ότι σήμερα πιάνει το νήμα της ιστορίας ξανά και κάλεσε όλους τους προοδευτικούς πολίτες να ενισχύσουν το κόμμα ώστε να ανέβει ακόμη ψηλότερα και να μη διαψευστεί η απαίτηση για ισχυρή αντιπολίτευση.

«Ανατέλλει ξανά ο ήλιος του ΠΑΣΟΚ. Πρόκειται για μεγάλη νίκη όλων σας εναντίον εκείνων που το θέλανε μικρό. Να γίνουμε ξανά ο πραγματικός και γνήσιος αντιπαλος της ΝΔ», είπε ο κ. Ανδρουλάκης. Τόνισε ότι επανέρχεται ως πρωταγωνιστής και πρόσθεσε πως ο λόγος που η ΝΔ δεν πλήρωσε την κακή πολιτική της είναι ότι είχε απέναντί της τον χρυσό χορηγό της, τον ΣΥΡΙΖΑ. Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ επεσήμανε ότι «σήμερα έγινε ένα πρώτο μεγάλο βήμα. Έχουμε χρέος να γυρίσει η πατρίδα σελίδα».

«Η ενίσχυση της πολιτικής επιρροής του ΚΚΕ ιδιαίτερα σε σημαντικά αστικά κέντρα της χώρας, σε εργατικές γειτονιές των μεγάλων πόλεων, σε περιοχές όπου συγκεντρώνεται μεγάλο μέρος του βιομηχανικού και γενικότερα του εργατικού δυναμικού, για παράδειγμα στην Αττική, είναι ελπιδοφόρα μηνύματα που ανοίγουν τον δρόμο του αύριο» υπογράμμισε μεταξύ άλλων ο γγ της ΚΕ του ΚΚΕ Δημήτρης Κουτσούμπας.

Όπως είπε ο κ. Κουτσούμπας, «ο συσχετισμός που προέκυψε από τις εκλογές μεταξύ των αστικών κομμάτων, της ΝΔ, του ΣΥΡΙΖΑ του ΠΑΣΟΚ, δείχνει όχι μόνο τις δυνατότητες σχηματισμού μιας κυβέρνησης που μπορεί να συνεχίσει στην ίδια αντιλαϊκή κατεύθυνση, αλλά και μιας συναίνεσης, ταυτόχρονα, και στήριξης από δυνάμεις που βρίσκονται και θα βρίσκονται στην αντιπολίτευση, προς όφελος του μεγάλου κεφαλαίου και σε βάρος των εργαζομένων του ιδιωτικού και δημοσίου τομέα, των αυτοαπασχολουμένων επαγγελματιών, των επιστημόνων, των αγροτών, των συνταξιούχων, της νεολαίας μας».

«Περάσαμε από φωτιά, περάσαμε από τυφώνα και μείναμε όρθιοι», είπε σε δήλωση του για το εκλογικό αποτέλεσμα ο Κυριάκος Βελόπουλος. Ο επικεφαλής της Ελληνικής Λύσης, του κόμματος που μπαίνει στην Βουλή για ακόμη μια φορά επεσήμανε ότι «θα συνεχίσουμε να τιμούμε την ψήφο των πολιτών» και υποστήριξε πως «είμαστε το μοναδικό πατριωτικό κόμμα».

Ο κ. Βελόπουλος έστρεψε τα πυρά του κατά εταιρειών δημοσκοπήσεων, αναφέροντας μετρήσεις της τελευταίας εβδομάδας που έδιναν στην Ελληνική Λύση ποσοστό κάτω του 3% που είναι το όριο εισόδου στην Βουλή, λέγοντας χαρακτηριστικά «περάσαμε από την φωτιά, βγήκαμε αλώβητοι, γιατί έτσι είναι οι Έλληνες».

Ο Γραμματέας του ΜέΡΑ25 Γιάνης Βαρουφάκης, το κόμμα του οποίου μένει εκτός Βουλής, σχολιάζοντας το εκλογικό αποτέλεσμα δήλωσε μεταξύ άλλων ότι «η Μητσοτάκης Α.Ε. νίκησε κατά κράτος. Αυτό οφείλεται σε μεγάλο βαθμό στην ηγεσία του ΣΥΡΙΖΑ. Η οποία ενταφίασε την απλή αναλογική μη αποδεχόμενη την πρότασή μας εδώ και δύο χρόνια για μια προεκλογική σύγκλιση σε ένα κοινό μέτωπο ρήξης. Με αποτέλεσμα να αναδυθεί αυτό το απίστευτο τσουνάμι, το μέτωπο της συντήρησης. Ένας ΣΥΡΙΖΑ, ο οποίος υποσχόταν πράγματα στον κόσμο, πράγματα που θα έπρεπε να γίνουν, αλλά για να γίνουν χρειαζόταν η ρήξη την οποία η ηγεσία του ΣΥΡΙΖΑ δαιμονοποίησε».

«Έχουμε κάθε λόγο να χαμογελάμε, έχουμε κάθε λόγο να αισιοδοξούμε ότι η Πλεύση Ελευθερίας ανεβαίνει», είπε η πρόεδρος του κόμματος, Ζωή Κωνσταντοπούλου, αναμένοντας τα τελικά αποτελέσματα, καθώς η Πλεύση Ελευθερίας έδινε μάχη για να πιάσει το όριο του 3% των ψήφων για να μπει στην Βουλή.

«Εγώ αισθάνομαι την ανάγκη, γιατί ξέρω ότι πολλοί άνθρωποι αγωνιούν αν μπαίνουμε στην Βουλή… Σε όλους αυτούς τους νέους ανθρώπους, αλλά και στους μεγαλύτερους, τους καλώ να μείνουν κοντά μας. Να ξέρουν ότι χάρη σε αυτούς η Πλεύση Ελευθερίας είχε αυτή την εκτόξευση των τελευταίων ημερών», είπε η κ. Κωνσταντοπούλου.

