Εκλογές 2023 – Η “μάχη του σταυρού”: Ποιοι μένουν εκτός Βουλής

Η καταμέτρηση των ψήφων, αλλά και τα ποσοστά του κάθε κόμματος αφήνουν εκτός σειρά ηχηρών ονομάτων, που έχουν επιτελέσει έως και υπουργοί.

Η καταμέτρηση των σταυρών είναι μία μακρά διαδικασία, ωστόσο, ο αριθμός των εδρών που κέρδισε το κάθε κόμμα στις βουλευτικές εκλογές, δίνει τη δυνατότητα σχηματισμού μιας πρώτης εικόνας.

Με δεδομένο ότι, στο δεύτερο γύρο των εκλογών η ψηφοφορία θα γίνει με λίστα, εκτός Βουλής φαίνεται πως μένουν μια σειρά πρώην βουλευτών, ακόμα και πρώην υπουργών, από όλα τα μεγάλα κόμματα, ενώ άλλοι δίνουν «τη μάχη του σταυρού» διεκδικώντας ένα από τα 300 έδρανα. (Οι ψήφοι αναγράφονται δίπλα σε κάθε όνομα, ενώ το αποτέλεσμα οριστικοποιείται μετά την πλήρη καταμέτρηση ψήφων και σταυρών).

Στην Α' Αθηνών εκτός μένει ο Νίκος Φίλης από τον ΣΥΡΙΖΑ και ο Κωνσταντίνος Σκανδαλίδης από το ΠΑΣΟΚ

Στη Β1 Αθηνών εκτός μένουν από τον ΣΥΡΙΖΑ οι Κώστας Ζαχαριάδης και Πάνος Σκουρλέτης, ο Μάριος Αθανασίου, η Ανέτα Καββαδία και ο Γιώργος Μπαλάφας, ενώ «μάχη» δίνει ο Ανδρέας Λοβέρδρος του ΠΑΣΟΚ.

Στη Β2 Αθηνών εκτός μένει ο Δημήτρης Βίτσας από το ΣΥΡΙΖΑ και η Χαρά Καφαντάρη από το, όπως και ο Πέτρος Κουρουμπλής και στη Β3 Αθηνών ο Παύλος Χρηστίδης του ΠΑΣΟΚ.

Στην Α Πειραιά δεν εκλέγεται ο Θοδωρής Δρίτσας από τον ΣΥΡΙΖΑ και στη Β’ Πειραιά ο Γιάννης Τραγάκης της Νέας Δημοκρατίας και ο Τρύφωνας Αλεξιάδης από τον ΣΥΡΙΖΑ.

Δεν εκλέγεται ο Δημήτρης Αβραμόπουλος στην Ηλεία, ενώ στην Α’ Θεσσαλονίκης εκτός μένει ο Αλέξανδρος Τριανταφυλλίδης του ΣΥΡΙΖΑ, με τη Ράνια Θρασκιά να ακολουθεί σε ψήφους την Κατερίνα Νοτοπούλου. Εκτός μένει και ο Χάρης Καστανίδης του ΠΑΣΟΚ.

Στα Ιωάννινα δεν εκλέγεται ο Γιώργος Αμυράς από τη Νέα Δημοκρατία και στο Ρέθυμνο ο Ανδρέας Ξανθός από τον ΣΥΡΙΖΑ.

Τέλος, μάχη για την είσοδό του στη Βουλή δίνει και ο Γιάννης Οικονόμου, από τη Νέα Δημοκρατία, υποψήφιος στην περιφέρεια της Φθιώτιδας.

