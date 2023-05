Δημοσιογράφος βρέθηκε απαγχονισμένη

Κόσμος

45χρονη δημοσιογράφος βρέθηκε νεκρή στο σπίτι της. Τι "βλέπουν" οι Αρχές πίσω από τον θάνατό της.

Δημοσιογράφος η οποία είχε καταγγείλει κρούσματα αστυνομικής βαρβαρότητας στην επαρχία Κοριέντες, στη βόρεια Αργεντινή, βρέθηκε απαγχονισμένη μέσα στο σπίτι της, ανέφεραν χθες Κυριακή πηγές προσκείμενες στην αστυνομία, σύμφωνα με τις οποίες επρόκειτο για ανθρωποκτονία.

Το πτώμα της Γκρισέλντα Μπλάνκο, 45 ετών, βρήκε αδελφός της το Σάββατο στο σπίτι της στην Κουρουσού Κουατιά, 600 χιλιόμετρα βόρεια της πρωτεύουσα Μπουένος Άιρες. Η υπόθεση της αυτοκτονίας αποκλείστηκε πολύ γρήγορα· πρώην σύντροφος της δημοσιογράφου, τον οποίο βαραίνουν υποψίες ότι τη δολοφόνησε, συνελήφθη, σύμφωνα με τις ίδιες πηγές.

Το θύμα είχε σημάδια από χτυπήματα, στα χέρια της βρέθηκαν μαλλιά –κάτι που αφήνει να εννοηθεί πως προσπάθησε να αμυνθεί– ενώ στο ακίνητο δεν υπήρχε κανένα ίχνος διάρρηξης, πάντα κατά τς πηγές αυτές.

Η οικογένεια της δημοσιογράφου ωστόσο αμφιβάλλει για την ενοχή του πρώην συντρόφου της, του Αρμάντο Χάρα, επίσης δημοσιογράφου. «Δεν πιστεύω πως πρόκειται για γυναικοκτονία (...) Κατά τη γνώμη μου, ο Χάρα δεν είχε καμία σχέση με την υπόθεση, αν και πρέπει να περιμένουμε τα αποτελέσματα της έρευνας των ειδικών», σχολίασε ο Λαουτάρο Σεσάνι, γιος του θύματος με άλλο σύντροφό του.

Σύμφωνα με τον κ. Σεσάνι, η Γκρισέλντα Μπλάνκο είχε δεχθεί απειλές αφού δημοσίευσε στον προσωπικό της ειδησεογραφικό ιστότοπο άρθρα για υποθέσεις βιαιοπραγιών από αστυνομικούς στην επαρχία Κοριέντες και αμέλεια σε τοπικό νοσοκομείο.

Η εισαγγελία απάλλαξε την τοπική αστυνομία από την έρευνα, την εμπιστεύτηκε στην ομοσπονδιακή αστυνομία της Αργεντινής.

Η ομοσπονδία εργαζομένων στον Τύπο της Αργεντινής (FATPREN) εξέφρασε σε ανακοίνωσή της την «βαθιά ανησυχία» της για την υπόθεση, υπογραμμίζοντας πως «η συνάδελφος είχε καταγγείλει κακές ιατρικές πράξεις σε τοπικό νοσοκομείο και κατάχρηση πολιτικής και αστυνομικής εξουσίας».

