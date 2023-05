Πολιτισμός

Πέθανε ο Χρήστος Μάτης

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Η είδηση του θανάτου του "βύθισε" στο πένθος τον δημοσιογραφικό κόσμο.

Την απώλεια του Χρήστου Μάτη θρηνεί η οικογένεια του Αθηναϊκού/Μακεδονικού Πρακτορείου Ειδήσεων. Ο δημοσιογράφος πέθανε, την Κυριακή (21/5), σε ηλικία 62 ετών ύστερα από σκληρή μάχη με τον καρκίνο.

Ο Χρήστος Μάτης γεννήθηκε στη Θεσσαλονίκη το 1961. Πήγε σχολείο στο 57ο Δημοτικό της οδού Αμβροσίου, εκεί που ήταν παλιά τα «λεμονάδικα», και γυμνάσιο και λύκειο στο 4ο της οδού Συγγρού. Σπούδασε στη Νομική Σχολή και κατά τη διάρκεια των σπουδών του εργάστηκε ως καθηγητής ξένων γλωσσών σε φροντιστήρια και διετέλεσε πρόεδρος του Συλλόγου των Εργαζομένων στα Φροντιστήρια Ιδιωτικών Εκπαιδευτικών.

Υπηρέτησε τον χώρο της δημοσιογραφίας από το 1989 και εργάστηκε σε πολλά έντυπα και ηλεκτρονικά μέσα ενημέρωσης, ανάμεσα στα οποία το Ράδιο Παρατηρητής, η ΕΡΤ3, η Μακεδονία, η Εξουσία, η Deutsche Welle, το ραδιόφωνο του ΑΝΤ1, η ΕΓΝΑΤΙΑ τηλεόραση κ.ά. κατέχοντας σε πολλές περιόδους της δημοσιογραφικής του πορείας θέσεις ευθύνης. Από το 1993 εργαζόταν στο Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων και στη συνέχεια στο ενοποιημένο Αθηναϊκό/Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων και στον ραδιοφωνικό του σταθμό «Πρακτορείο 104,9 FM».

Ο Χρήστος Μάτης ασχολήθηκε ενεργά με την τοπική αυτοδιοίκηση και είχε εκλεγεί δημοτικός σύμβουλος το 2010 ως επικεφαλής της παράταξης «Ενεργοί Πολίτες - Οικολογία στην Πράξη». Το 2014 είχε ανακοινώσει την υποψηφιότητά του για τη διεκδίκηση του κεντρικού δήμου ως επικεφαλής ανεξάρτητου σχήματος, ωστόσο τελικά κατέβηκε υποψήφιος με το ψηφοδέλτιο του Σταύρου Καλαφάτη.

Ήταν παντρεμένος με την δημοσιογράφο Σμαρώ Αβραμίδου και πατέρας τριών υπέροχων κοριτσιών.

Η διοίκηση και οι συνάδελφοί του στο ΑΠΕ-ΜΠΕ εκφράζουν τα συλλυπητήριά τους στην οικογένειά του.

Ειδήσεις σήμερα:

Εκλογές 2023: Ποιοι εκλέγονται από τα ψηφοδέλτια Επικρατείας

Σημεία για rapid test δωρεάν την Δευτέρα

Καιρός: Βροχές και καταιγίδες την Δευτέρα