Τροχαίο στην Αττική Οδό με αστυνομικούς

Τροχαίο με μηχανή της Ομάδας ΔΙΑΣ στην Αττική Οδό. Πού υπάρχουν καθυστερήσεις.

Τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε το πρωί της Δευτέρας στην Αττική Οδό. Μηχανή της Ομάδας ΔΙΑΣ έπεσε στο οδόστρωμα στο ρεύμα προς Ελευσίνα στην έξοδο της Κηφισίας.

Σύμφωνα με την Τροχαία, από το τροχαίο προκλήθηκαν μόνο υλικές ζημιές, ενώ οι αστυνομικοί δεν τραυματίστηκαν.

Στο σημείο έσπευσαν συνάδελφοί τους για να τους βοηθήσουν ενώ προληπτικά έφτασε και ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ.

Μικροκαθυστερήσεις στην Αττική Οδό

Καθυστερήσεις της τάξεως των 5-10 λεπτών καταγράφονται στο ρεύμα προς από τον κόμβο Πεντέλης μέχρι τον κόμβο Κηφισίας.

