Life

Εκλογές - Σέρρες: Στον ΑΝΤ1 το νιόπαντρο ζευγάρι που έκλεψε την παράσταση (βίντεο)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Με το νυφικό και το γαμπριάτικο στην κάλπη. Γιατί πήγαν να ψηφίσουν μετά το γαμήλιο γλέντι και ποια ήταν η αντίδραση των ψηφοφόρων.

Απολαυστικά στιγμιότυπα καταγράφηκαν την Κυριακή των εκλογών έξω από εκλογικά κέντρα.

Ένα από αυτά είναι η νύφη και ο γαμπρός που πήγαν να ψηφίσουν μετά το γλέντι του γάμου τους στις Σέρρες.

Το νιόπαντρο ζευγάρι φορώντας ακόμα το νυφικό και το γαμπριάτικο κουστούμι, έσπευσαν στην κάλπη να ασκήσουν το εκλογικό τους δικαίωμα.

Η Κωνσταντίνα και ο Τάσος φιλοξενήθηκαν το πρωί της Δευτέρας στην εκπομπή του ΑΝΤ1, "Καλημέρα Ελλάδα" και αφού ο Γιώργος Παπαδάκης και η Μαρία Αναστασοπούλου τους ευχήθηκαν βίο ανθόσπαρτο, το ζευγάρι μίλησε για την απόφασή του να πάει να ψηφίσει αμέσως μετά το γλέντι.

Όπώς εξήγησαν το γλέντι τελείωσε στις 7 το πρωί και πήγαν κατευθείαν στην κάλπη γιατί μετά ήθελαν να πάνε σπίτι τους να κοιμηθούν.

Οι ψηφόφοροι μας αντίκρισαν με έκπληξη και μας πήρα από το χέρι και μας πήγαν σε όλα τα εκλογικά τμήματα.

Ειδήσεις σήμερα:

Εκλογές 2023: Κικίλας – Σπίρτζης – Σπυρόπουλος - Δελλής για την επόμενη ημέρα των εκλογών

Εκλογές 2023: Ποιοι εκλέγονται από τα ψηφοδέλτια Επικρατείας

Τροχαίο με νεκρούς στη Λεωφόρο Αθηνών