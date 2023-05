Πολιτική

Εκλογές: Ποιοι μένουν εκτός Βουλής

«Ηχηρά» από όλα τα κόμματα που μένουν εκτός Βουλής, μετά τις εκλογές της 21ης Μαΐου.

Ανακατατάξεις στη Βουλή έφεραν τα αποτελέσματα των βουλευτικών εκλογών της 21ης Μαΐου, που έδωσαν καθαρή πρωτιά – στα όρια της αυτοδυναμίας – στη Νέα Δημοκρατία.

Ονόματα βουλευτών και πρώην υπουργών δεν έκοψαν το νήμα για να μπουν στη Βουλή, σύμφωνα με την καταμέτρηση των σταυρών.

Στην Α’ Αθηνών μένουν εκτός Βουλής ο Νίκος Φίλης και η Νόνη Δούνια από τον ΣΥΡΙΖΑ, η Κωνσταντίνα Κούνεβα από το ΚΚΕ και ο Κώστας Σκανδαλίδης από το ΠΑΣΟΚ.

Στην Β1 Αθηνών από τον ΣΥΡΙΖΑ μένουν εκτός οι Πάνος Σκουρλέτης, Γιώργος Μπαλάφας, Αννέτα Καββαδία, Ελένη Αυλωνίτου και Κώστας Ζαχαριάδης, ενώ από το ΠΑΣΟΚ δεν εκλέγεται ο Ανδρέας Λοβέρδος.

Οι Δημήτρης Βίτσας, η Χαρά Καφαντάρη και Παναγιώτης Κουρουμπλής μένουν εκτός από τον ΣΥΡΙΑ στον Β2 Δυτικό Τομέα Αθηνών, όπως και ο Μιχάλης Καρχιμάκης.

Στον Β3 Νότιο Τομέα Αθηνών από τη Νέα Δημοκρατία μένουν εκτός οι Μπάμπης Παπαδημητρίου και Γρηγόρης Ψαριανός και από τον ΣΥΡΙΖΑ ο Θανάσης Θεοχαρόπουλος, ο Γιάννης Μπαλάφας, η Βασιλική Κατριβάνου και ο Στέφανος Τζουμάκας, ενώ δεν εξελέγη ο Μυθριδάτης. Από το ΠΑΣΟΚ δεν μπαίνει στη Βουλή ο Παύλος Χρηστίδης.

Στην Α' Πειραιώς δεν εξελέγησαν οι Θοδωρής Δρίτσας και Γιώργος Μπελαβίλας, από τον ΣΥΡΙΖΑ.

Στη Β’ Πειραιώς μένουν εκτός οι Γιάννης Τραγάκης από τη Νέα Δημοκρατία και ο Τρύφωνας Αλεξιάδης από τον ΣΥΡΙΖΑ, ενώ στην ανατολική Αττική δεν εξελέγη ο Ευάγγελος Αντώναρος με τον ΣΥΡΙΖΑ.

Στην Α’ Θεσσαλονίκης από τον ΣΥΡΙΖΑ δεν μπαίνει ο Αλέξανδρος Τριανταφυλλίδης και από το ΠΑΣΟΚ ο Χάρης Καστανίδης.

Στην Αιτωλοακαρνανία δεν μπαίνουν στη Βουλή οι Σπήλιος Λιβανός από τη Νέα Δημοκρατία και από τον ΣΥΡΙΖΑ ο Γιώργος Βαρεμένος και Νίκος Μωραΐτης. Στη Λάρισα δεν εξελεγη η Άννα Βαγενά, από τον ΣΥΡΙΖΑ.

Εκτός μένει στην Ηλεία ο Δημήτρης Αβραμόπουλος, από τη Νέα Δημοκρατία και ο Μάκης Μπαλαούρας από τον ΣΥΡΙΖΑ, όπως και στη Ζάκυνθο ο Σταύρος Κοντωνής από το ΠΑΣΟΚ.

Η Μαρίνα Χρυσοβελώνη δεν εξελέγη στη Μαγνησία με τον ΣΥΡΙΖΑ, ο Γιώργος Αμυράς δεν εξελέγη με τη Νέα Δημοκρατία στα Ιωάννινα, ενώ στο Ρέθυμνο μένουν εκτός ο Βασίλης Σκουντής από το ΠΑΣΟΚ και ο Ανδρέας Ξανθός από τον ΣΥΡΙΖΑ. Στη Φθιώτιδα δεν μπαίνει στη Βουλή ο Γιάννης Οικονόμου από τη Νέα Δημοκρατία και στα Χανιά δεν εξελέγη ο Γιώργος Σταθάκης από τον ΣΥΡΙΖΑ.

