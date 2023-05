Αθλητικά

ΝΒΑ: Οι Χιτ μια ανάσα από το sweep κόντρα στους Σέλτικς

Το Μαϊάμι πέτυχε μια συντριπτική νίκη κόντρα στους «Κέλτες» και είναι το αδιαφιλονίκητο φαβορί για την πρόκριση στους τελικούς του ΝΒΑ.

Μια νίκη μακριά από τους τελικούς του ΝΒΑ βρίσκονται οι Χιτ, που διέλυσαν τους Σέλτικς με 128-102 στο Μαϊάμι και έκαναν το 3-0 στη σειρά των τελικών της Ανατολής. Η ομάδα του Έρικ Σπόλστρα θα έχει την ευκαιρία να κάνει το sweep στο Game 4 που είναι προγραμματισμένο για την Τρίτη (ξημερώματα Τετάρτης για Ελλάδα) και πάλι στο Μαϊάμι.

Κορυφαίος των νικητών ήταν ο Γκέιμπ Βίνσεντ που έκανε ρεκόρ καριέρας με 29 πόντους (6/9 τρίποντα) ενώ 22 πόντους (5/7 τρίποντα) πρόσθεσε ο Ντάνκαν Ρόμπινσον. Από εκεί και πέρα 18 πόντους (4/7 τρίποντα) είχε ο Κέιλεμπ Μάρτιν και 16 πόντους ο Τζίμι Μπάτλερ για τους Χιτ που σούταραν με 54,3% από τη γραμμή του τριπόντου (19/35).

Για τους «Κέλτες» ο Τζέισον Τέιτουμ είχε 14 πόντους με 6/18 σουτ ενώ ο Τζέιλεν Μπράουν είχε 12 πόντους με 6/17 σουτ.

