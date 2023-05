Κοινωνία

Γκύζη: Ανατροπή με τη νεκρή γυναίκα

Οι πληροφορίες για τα αίτια του θανάτου 45χρονης ανατρέπουν τα αρχικά σενάρια.

Η ιατροδικαστική εξέταση φέρνει ανατροπή στα αίτια του θανάτου 45χρονης στην περιοχή του Γκύζη.

Η γυναίκα βρέθηκε νεκρή το απόγευμα της Κυριακής στο κρεβάτι της και παρά το ότι δεν έφερε σημάδια κακοποίησης, προσήχθη ο 64χρονος σύντροφός της.

Η ιατροδικαστική εξέταση, ωστόσο σύμφωνα με την ΕΡΤ, αποδίδει τα αίτια του θανάτου της γυναίκας σε παθολογικά αίτια.

Η υπόθεση βρίσκεται υπό διερεύνηση, ενώ στο ζευγάρι υπήρχε ιστορικό ενδοοικογενειακής βίας.

